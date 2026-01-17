Președintele Panama apără acordul UE–Mercosur și critică reglementările comerciale „extreme”

Preşedintele Panama, Jose Mulino, a apărat, sâmbătă, în Paraguay, acordul de asociere între Mercosur şi Uniunea Europeană, susţinând că acesta favorizează libertatea comerţului în faţa "intervenţionismului" şi reglementărilor extreme".

"Vreau să felicit echipa Mercosur şi pe cea a Uniunii Europene pentru semnarea acestui acord, care este în favoarea libertăţii economice şi a schimburilor de bunuri, fără tot acel intervenţionism care a fost dăunător economiei globale", a spus preşedintele Panama, care a participat în calitate de invitat de onoare la ceremonia de semnare a acestui pact, în Asuncion.

El a adăugat că "reglementările extreme" din comerţ "se fac de pe o zi pe alta", dar că acordurile, precum cel semnat sâmbătă, "necesită ani şi ani".

"Asta are o explicaţie: politica economică este mai înclinată spre protecţionism şi spre teama de comerţ liber, care implică o competitivitate atât productivă, cât şi fiscală", a precizat preşedintele Panama.

În acest sens, a subliniat că semnarea, care a avut loc la sediul Băncii Centrale din Paraguay, "nu este sfârşitul a ceva, ci începutul a ceva mare, în beneficiul tuturor". "Panama este un fervent susţinător al multilateralismului, al comerţului mondial deschis şi al libertăţii economice", a punctat el.

Mulino a susţinut că Mercosur, format din Paraguay, Argentina, Brazilia şi Uruguay, "este un bloc producător uriaş, care face produse de calitate, cu bune practici, în mod competitiv", ca aluzie la preocupările unor organizaţii europene care au pus sub semnul întrebării producţia sud-americană.

Acesta a dat asigurări că Panama, care a aderat recent la Mercosur ca şi stat asociat, are un mare interes de a contribui prin poziţia sa geografică şi puterea sa logistică din jurul canalului şi porturile maritime.

"Vreau să fiu clar, nu suntem un competitor, suntem un ajutor pentru voi toţi ca produsele voastre să ajungă pe pieţele cele mai diverse, crescând competitivitatea comerţului extern al ţărilor", a susţinut liderul Panama, subliniind că ţara sa este mândră să facă parte din Mercosur.

Mercosur şi UE au semnat sâmbătă un acord istoric de liber schimb, care va da naştere uneia dintre cele mai integrate zone din lume, cu 720 milioane de persoane, după 26 de ani de negocieri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













