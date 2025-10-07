Criza din Franța se îndreaptă spre noi alegeri anticipate. Oamenii s-au săturat: „Politicienii sunt ca niște șobolani”

07-10-2025 | 20:01
parlament franta

Criza politică din Franța a intrat în prelungiri. Preşedintele Emmanuel Macron i-a dat premierului demisionar un termen de 48 de ore, până miercuri seara, pentru ultimele negocieri.  

Și, în cazul unui nou eșec, Macron sugerează că ar putea dizolva din nou Adunarea Națională, antrenând alegeri legislative anticipate.

Am acceptat, la cererea Președintelui Republicii, să port ultimele discuții cu forțele politice, pentru stabilitatea țării” - a transmis Sebastian Lecornu pe rețeaua X, adăugând că îi va comunica șefului statului, miercuri seară, dacă acest lucru este posibil.

Chiar în timp Lecornu discuta marți dimineață cu liderii partidelor de centru, la doi pași de clădirea Guvernului a izbucnit un incendiu, o alegorie perfectă pentru criza politică de la Matignon, dupa cum au remarcat jurnaliștii care vânau declarații.

Fostul ministru francez al Economiei Bruno Le Maire - a cărui nominalizare în fruntea Ministerului Apărării a grăbit demisia lui Lecornu - a renunțat să mai facă parte din Executiv, pentru a "permite reluarea negocierilor".

Siri
Siri, asistentul vocal al Apple, este anchetat în Franța pentru colectare ilegală de date: „Drepturile fundamentale contează”

Numirea sa, duminică, a suscitat indignarea partidului de dreapta, Republicanii - care în consideră pe Bruno Le Maire un simbol al derapajului bugetar din ultimii ani.

”Ca mulți francezi, nu înțeleg deciziile președintelui”

Gabriel Attal, Reinasance, partidul președintelui Macron: ”Trăim clipe grele. Ca mulți francezi, nu înțeleg deciziile președintelui. Președintele a încercat de trei ori același lucru în ultimul an. Cred că putem încerca altceva”.

Fostul premier a sugerat "împărțirea puterii", cu alte cuvinte o formulă de coabitare.

Olivier Faure, prim-secretar al Partidului Socialist: ”Dacă suntem chemați la Matignon, vom răspunde afirmativ. Obiectivul (unei guvernări de stânga) este simplu, cel al dreptății sociale și ecologiste”.

Benjamin Lucas, lawmaker for the Ecologist and Social Party: ”Eu spun că soluția logică, soluția respectabilă pentru o democrație, din partea Președintelui Republicii, este să accepte stânga, să o cheme la guvernare și să aleagă varianta coabitării”.

Jordan Bardella, French far-right National Rally party President: ”Poporul francez nu este problema, ci soluția. Îi cer solemn președintelui Macron, în numele milioanelor de francezi care nu pot mai tolera această instabilitate, în numele oamenilor de afaceri foarte alarmați de situație, să ne întoarcem la urne cu o nouă rundă de alegeri legislative și să permitem poporului să aleagă o majoritate”.

”Impresia mea este că Republica Franceză este pe aparate”

Președintele Macron s-a declarat pregătit "să-și asume responsabilitatea" - dacă și ultimele negocieri eșuează. Prin acest mesaj, Macron pare să sugereze o nouă dizolvare a Adunării Naţionale, după cea din 2024 - comentează analiștii.

Problema este că alegerile anticipate de anul trecut au condus la un parlament și mai fragmentat decât cel anterior.

Ce ar trebui să se întâmple acum e ca toată lumea să se așeze o dată pentru totdeauna la masă și să se străduiască să găsească un compromis funcțional”.

Impresia mea este că Republica Franceză este „pe aparate” și pe morfină și cred că ar trebui să ne gândim la niste schimbări profunde. Sistemul se fisurează prin toate părțile, toate partidele vor „o bucată de prăjitură”, (politicienii) sunt ca niște șobolani care se îmbulzesc în jurul unui hoit, e jalnic”.

Sinceră să fiu, nu-mi pasă ce se întâmplă! Nici nu mai urmăresc știrile. Suntem sătui”.

Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”

