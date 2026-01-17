Trump: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”

„Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”, i-a declarat Trump publicației POLITICO, în condițiile în care protestele ample care cereau sfârșitul regimului par să se fi diminuat.

Mii de protestatari din întreaga țară au fost uciși în ultimele trei săptămâni, fapt care l-a determinat pe Trump să amenințe în repetate rânduri cu o intervenție militară. Marți, Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să „preia instituțiile”, afirmând că „ajutorul este pe drum”.

A doua zi, președintele și-a schimbat brusc poziția, spunând că a fost informat că uciderile au încetat.

„Cea mai bună decizie pe care a luat-o vreodată a fost să nu spânzure peste 800 de oameni acum două zile”, a declarat Trump sâmbătă, întrebat despre amploarea unei posibile operațiuni militare americane în Iran.

Declarațiile lui Trump au venit la scurt timp după ce contul de X al lui Khamenei a publicat o serie de mesaje ostile la adresa lui Trump, acuzându-l pe președintele SUA că este responsabil pentru violențele și tulburările sângeroase din Iran.

„Îl considerăm pe președintele SUA vinovat pentru victimele, distrugerile și calomniile aduse națiunii iraniene”, a scris Khamenei.

Într-o altă postare, acesta a spus că Trump a prezentat în mod eronat grupări violente drept reprezentanți ai poporului iranian, calificând acest lucru drept „o calomnie revoltătoare”.

După ce i-au fost citite aceste mesaje, Trump a spus că liderii de la Teheran se bazează pe represiune și violență pentru a guverna. „Ceea ce îl face vinovat, ca lider al unei țări, este distrugerea completă a țării și folosirea violenței la niveluri nemaivăzute până acum”, a declarat Trump. „Pentru a menține țara funcțională — chiar dacă la un nivel foarte scăzut — conducerea ar trebui să se concentreze pe administrarea corectă a țării, așa cum fac eu cu Statele Unite, și nu pe uciderea a mii de oameni pentru a-și păstra controlul.”

„Conducerea înseamnă respect, nu frică și moarte”, a adăugat Trump.

Schimbul de replici evidențiază înăsprirea retoricii dintre Washington și Teheran într-un moment volatil pentru regiune, la scurt timp după ce Khamenei a susținut un discurs public în care a afirmat că „națiunea iraniană a învins America”.

Trump a mers și mai departe pe plan personal, denunțându-l pe Khamenei și sistemul de guvernare iranian.

„Este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum trebuie și să înceteze să mai omoare oameni”, a spus Trump. „Țara lui este cel mai rău loc de trăit din lume, din cauza unei conduceri proaste.”

Oficialii iranieni nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

