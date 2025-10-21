Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Drum express până în Ungaria

21-10-2025 | 12:53
Contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria, a fost semnat marţi cu compania Construcţii Erbaşu, a anunţat, marţi, directorul general CNAIR, Cristian Pistol.

autor
Lorena Mihăilă

„Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar - Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria. Antreprenorul (Construcţii Erbaşu) are la dispoziţie 720,48 milioane lei (fără TVA) şi 24 de luni pentru finalizarea acestui nou drum de mare viteză, în lungime de 10,83 kilometri", a scris Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Contractul pentru execuţia lucrărilor (FIDIC Roşu) este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Drumul Expres Oar - Satu Mare denumit „Someş Expres" va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv: două noduri rutiere, două parcări, un Centru de Întreţinere şi Control (CIC).

Potrivit sursei citate, acest nou drum expres va porni din şoseaua de centură a municipiului Satu Mare şi, în zona localităţii de frontieră Oar se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 21-10-2025 12:38

