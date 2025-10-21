Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria

Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump.

Reprezentanții țării afirmând că ar putea fi nevoită să pună în aplicare un mandat internațional de arestare dacă acesta ar face-o, relatează Reuters.

Bulgaria, în schimb, s-ar declara dispusă să permită lui Putin să folosească spațiul său aerian dacă summitul va avea loc în Ungaria, a declarat ministrul de externe Georg Georgiev.

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat pentru Radio Rodzina:

„Nu pot garanta că un tribunal polonez independent nu va ordona guvernului să escorteze un astfel de avion pentru a-l preda pe suspect tribunalului de la Haga.

Prin urmare, dacă acest summit va avea loc — sperăm, cu participarea victimei agresiunii — aeronava ar trebui să folosească o rută diferită.”

Mandatul emis de Curtea Penală Internațională (CPI) obligă statele membre ale instituției să-l aresteze pe Vladimir Putin dacă acesta pășește pe teritoriul lor.

Sikorski a acuzat săptămâna trecută Rusia de o „escaladare tactic stupidă și contraproductivă” a războiului din Ucraina, afirmând că incursiunea unei drone ruse în Polonia, luna trecută, a părut deliberată.

