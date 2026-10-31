Gazdele americane au fost nevoite să renunțe la așa-numita „fotografie de familie”, după ce mai multe delegații au amenințat că vor ieși din cadru, dacă în imagine apare și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Potrivit unor oficiali occidentali, peste o treime dintre participanți s-au opus unei fotografii comune cu șeful diplomației de la Moscova.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a decis anularea momentului, pentru a evita un incident diplomatic care ar fi umbrit discuțiile summitului.

Lavrov a ironizat controversa, spunând că preocuparea unor participanți pentru cine apare în fotografie spune totul despre prioritățile acestora.

El a precizat că a avut totuși o discuție cordială cu Rubio.