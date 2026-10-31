Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat reporterilor din Atlanta că SUA au înaintat o moţiune pentru ca Polonia să devină membru permanent al G20, iar Varşovia face lobby în acest sens, potrivit News.ro.

„Desigur, acest lucru încalcă principiile diplomaţiei, şi în special ale diplomaţiei multilaterale, în care membrii unor asociaţii precum G20 acţionează pe baza consensului”, a declarat Lavrov reporterilor în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai G20 care a avut loc la Atlanta, în SUA, potrivit agenţiilor de ştiri ruseşti.

„Este vorba despre ordinea de zi şi despre trimiterea de invitaţii către noi participanţi”, a precizat el.

Polonia, a susţinut Lavrov, „nu aduce nimic” la reuniune. El a spus că Varşovia nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a participa la reuniune, deoarece economia sa nu este suficient de mare, iar descrierea acesteia ca reprezentantă a „Europei de Est” este eronată, întrucât exista deja o reprezentare suficientă din partea NATO şi a Uniunii Europene.

Lavrov a ţinut să precizeze că Rusia nu a fost supusă niciunei presiuni în ceea ce priveşte invitarea Poloniei la reuniunea de la Atlanta. „Americanii pur şi simplu l-au invitat pe ministrul polonez, acesta a venit şi s-a aşezat pe scaunul care i-a fost pus la dispoziţie”, a declarat Lavrov.

Sikorski, în declaraţiile sale făcute presei, solicitase între altele un armistiţiu rapid în Marea Neagră, care să permită transportul în condiţii de siguranţă al încărcăturilor de cereale atât din Ucraina, cât şi din Rusia.

Kallas: „Lavrov nu a dat niciun semn de flexibilitate”

Nimeni nu se aştepta la un progres în ceea ce priveşte războiul din Ucraina în timpul reuniunii ţărilor din G20 care a avut loc vineri, la Atlanta, în Statele Unite, unde ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, s-a arătat, ca de obicei, intransigent. Diplomatul rus nu a dat niciun semn de flexibilitate în cadrul reuniunii, a declarat pentru AFP şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Nu”, a răspuns ea la întrebarea dacă ministrul rus a dat vreun indiciu cu privire la dorinţa Moscovei de a negocia. „Desigur, a spus multe minciuni, multe teze false pe care le-am putut, de asemenea, respinge ulterior”, a adăugat Kallas.

Lavrov a luat cuvântul în faţa G20, reuniunea desfăşurându-se sub patronajul secretarului de stat american Marco Rubio, cu care, a declarat el presei, a avut o scurtă discuţie în particular. O sursă diplomatică europeană a declarat jurnaliştilor că ministrul rus s-a arătat „în mod clar provocator” în timpul intervenţiei sale.

Cu Marco Rubio, „am avut o conversaţie destul de plăcută, scurtă, din motive evidente (...) Am discutat despre unele aspecte din relaţiile noastre bilaterale, precum şi despre cooperarea noastră în cadrul organizaţiilor multilaterale”, a declarat Lavrov într-o conferinţă de presă.

Această întâlnire nu a fost confirmată de partea americană.

Discuţiile pentru a pune capăt războiului din Ucraina sunt în impas de la începutul anului. O întâlnire între ruşi, ucraineni şi americani ar putea avea loc în noiembrie în Emiratele Arabe Unite pentru a relansa eforturile de pace, dar Washingtonul nu a confirmat încă acest lucru.

La Atlanta nu a avut loc nici tradiţionala fotografie de grup, aceasta fiind anulată. Europenii nu au dorit să apară alături de ministrul rus de externe. Un oficial american a afirmat că Statele Unite au preferat să anuleze această sesiune fotografică decât să rişte să creeze „o distragere a atenţiei diplomatice” în faţa jurnaliştilor din întreaga lume.

Moment decisiv

În deschiderea reuniunii G20, secretarul de stat american a vorbit vineri despre un „moment decisiv” pentru lume, în contextul în care conflictele din Iran şi Ucraina rămân într-un impas, iar preţurile petrolului sunt în creştere vertiginoasă.

Această reuniune, care se desfăşoară până sâmbătă, are loc cu câteva zile înaintea alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, programate pentru marţi. Aceasta are rolul de a pregăti terenul pentru summitul de la jumătatea lunii decembrie, pe care preşedintele american Donald Trump îl va găzdui la clubul său de golf din Florida.

În discursul său introductiv, Marco Rubio a declarat: „Ne confruntăm cu o serie de crize economice şi geopolitice interdependente, dintre care multe constituie ameninţări grave la adresa fundamentelor esenţiale ale ordinii economice mondiale”.

G20 reuneşte marile economii mondiale (Statele Unite, China, India, Japonia, Franţa, Brazilia), precum şi Rusia, dar se arată divizat în privinţa marilor mize. Administraţia Trump, care deţine preşedinţia grupului înainte de a preda ştafeta Regatului Unit, consideră că această instanţă s-a abătut de la obiectivele sale iniţiale şi s-a străduit să „reorienteze” G20, susţinând că securitatea mondială şi prosperitatea economică „sunt indisolubil legate”.

La Atlanta, discuţiile abordează provocările legate de energie şi de lanţul de aprovizionare, precum şi libertatea de navigaţie îngrădită, în special în strâmtoarea Ormuz, a subliniat Marco Rubio.

Nu se aşteaptă nicio „declaraţie finală” negociată între ţări, ci mai degrabă „concluzii” ale preşedinţiei americane.

Reuniunea are loc pe fondul acumulării semnalelor privind o nouă escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Potrivit Wall Street Journal, Statele Unite au solicitat mai multor ţări din Golf să se pregătească pentru o campanie scurtă şi intensă împotriva Iranului după alegerile americane programate la 3 noiembrie.

„Poate vom mai face o mică «Furie epică»”, a declarat preşedintele american săptămâna trecută, făcând referire la numele ofensivei militare a Statelor Unite în Iran, care a început pe 28 februarie.

În acest sens, Kaja Kallas a afirmat că europenii „solicită o soluţie diplomatică, deoarece nimeni nu are de câştigat de pe urma unei escaladări”.

Marea absentă la Atlanta a fost Africa de Sud, care, potrivit unei surse diplomatice, a primit vineri sprijinul mai multor ţări, dar nu a fost invitată la Atlanta, fiind pusă la zid de Washington, care îi reproşează o pretinsă persecuţie a descendenţilor coloniştilor albi europeni, afrikanerii.

În schimb, Washingtonul a invitat Polonia, dorind ca această ţară să devină membru cu drepturi depline, lucru la care Moscova se opune cu vehemenţă.