Lavrov a făcut declarațiile la Moscova, după o reuniune comună a comitetului secretarilor consiliilor pentru afaceri externe, apărare și securitate ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), relatează Anadolu.

Ulterior, șeful diplomației ruse a susținut o conferință de presă alături de secretarul general al organizației, Taalatbek Masadikov.

Lavrov a menționat că negocierile trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina au început în aceeași zi la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Potrivit acestuia, discuțiile vizează și propunerea americană privind stabilirea unor principii pentru viitoarea arhitectură de securitate regională.

„Ideea de a trece la rezolvarea problemei dintre Rusia și Ucraina după stabilirea unor parametri clari pentru viitorul sistem de securitate este extrem de rezonabilă”, a afirmat Lavrov.

„Este o logică veche. Scopul este să se câștige timp pentru Ucraina”

Referindu-se la solicitările europene pentru un armistițiu în Ucraina, ministrul rus de Externe a susținut că acestea urmăresc să ofere Kievului timp pentru refacerea capacităților militare.

„Este o logică veche. Scopul este să se câștige timp pentru Ucraina și să fie compensate pierderile. Nu vom accepta acest lucru”, a declarat Lavrov.

Oficialul rus a afirmat că reprezentanții europeni au venit la Abu Dhabi pentru negocieri, dar a criticat modul în care sunt organizate discuțiile.

„Au venit până la Abu Dhabi, așa că pot să rămână pur și simplu la hotel. Americanii ne-au informat că vor avea întâlniri cu ucrainenii și europenii înainte de a începe negocierile cu delegația noastră. Probabil că vor să-și consolideze optimismul și angajamentul față de o pace durabilă. Nu cred că aceasta este o metodă de lucru productivă”, a spus Lavrov.

El a adăugat că Rusia nu poate și nu dorește să împiedice Statele Unite să se întâlnească cu reprezentanții altor țări, dacă Washingtonul consideră că aceste discuții pot contribui la negocieri.

Lavrov a mai susținut că țările europene intenționează să trimită trupe în Ucraina imediat după instituirea unui armistițiu. În acest context, el a afirmat că unele state membre ale Uniunii Europene au început deja să organizeze exerciții militare în Polonia.

Șeful diplomației ruse a mai acuzat conducerea de la Kiev că a refuzat categoric să respecte acordurile privind securitatea colectivă, semnate începând din 2014, și a susținut că acest lucru a dus la izbucnirea războiului din Ucraina.

Lavrov speră că SUA nu vor ataca Iranul

Ministrul rus de Externe și-a exprimat speranța că Statele Unite nu vor lansa un nou atac asupra Iranului. El a declarat că Moscova susține eforturile de mediere ale Qatarului, Pakistanului și Egiptului și pledează pentru găsirea unor soluții politice la tensiunile din regiune.

Lavrov a amintit și de memorandumul de înțelegere dintre Iran și Statele Unite, semnat în iunie la Islamabad, în Pakistan.

„În pofida acestui lucru, Israelul refuză să respecte primul articol al memorandumului, care prevede neamestecul în afacerile interne ale Libanului. Guvernul israelian a declarat că nu va face acest lucru și că nu va permite înființarea unui stat palestinian”, a afirmat oficialul rus.

Lavrov a mai declarat că foaia de parcurs pentru soluționarea conflictului din Yemen, elaborată în 2023 la inițiativa Arabiei Saudite, rămâne în continuare relevantă.