Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat emisiunii televizate „Vesti”, potrivit agenției TASS, de la Moscova. Ministrul rus al Afacerilor Externe a ținut să taxeze poziția Occidentului în acest proces, subliniind: „Cu toate acestea, declarațiile lor confirmă în continuare faptul că nu înțeleg ce rol ar putea juca”.

Acum o săptămână, Lavrov spunea că Rusia nu acceptă solicitările europene privind instituirea unui armistițiu în Ucraina. El susține că o astfel de măsură ar avea ca scop să ofere Kievului timp să-și refacă forțele și să compenseze pierderile suferite pe front.

„Ideea de a trece la rezolvarea problemei dintre Rusia și Ucraina după stabilirea unor parametri clari pentru viitorul sistem de securitate este extrem de rezonabilă”, a afirmat Lavrov.

Lavrov a mai susținut că țările europene intenționează să trimită trupe în Ucraina imediat după instituirea unui armistițiu. În acest context, el a afirmat că unele state membre ale Uniunii Europene au început deja să organizeze exerciții militare în Polonia.

Șeful diplomației ruse a mai acuzat conducerea de la Kiev că a refuzat categoric să respecte acordurile privind securitatea colectivă, semnate începând din 2014, și a susținut că acest lucru a dus la izbucnirea războiului din Ucraina.