Maximele se opresc pe la 23 de grade în nord-vest, iar ploile continuă în vest, în centru și în ținuturile sudice. Vor fi mai abundente în sud-estul țării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme rea, cer acoperit și multe ploi. Vântul devine mai insistent pe parcursul zilei, iar cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi cel mult 17...18 grade, asta înseamnă cu vreo 10 grade mai puțin decât ieri.

O să plouă și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, dar pe aici vor fi ploi mai slabe, trecătoare. Se arată și soarele în unele zone. Temperaturile însă nu reușesc să treacă de 20 de grade, după ce ieri s-au înregistrat 26 de grade.

În schimb, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi destul de plăcută, cu soare și vânt domol. E puțin probabil să plouă, iar maximele ajung pe la 21...22 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu minime în jur de 10 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă schimbătoare, înnorări și câteva averse, posibil însoțite de fenomene electrice. La capitolul temperaturi nu sunt schimbări față de ziua trecută. Pe aici se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 23 de grade.

În vestul României găsim vreme mai rece decât ar fi normal la această dată și cel mult 20 de grade în termometre. Va fi cam înnorat și o să plouă pe zone vaste, iar vântul o să bată ceva mai tare în sudul Banatului.

Un aer mai rece pătrunde astăzi și în Transilvania. Cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. Mai apar câteva reprize de ploaie, iar în zonele montane se pot strânge 15...20 de litri de apă pe metru pătrat. La noapte, temperaturile coboară până la 2 grade în depresiuni.

În Oltenia se anunță o zi destul de neplăcută. Atmosfera se menține închisă. Continuă să plouă și vântul devine tot mai insistent. În plus, se răcește accentuat, iar maximele se opresc pe la 16...17 grade - valori mult mai scăzute decât în mod obișnuit.

Temperaturile scad foarte tare și în ținuturile sudice. Avem vreme destul de neplăcută, cu înnorări persistente și multe ploi. În centrul și în sud-estul Munteniei se vor strânge cantități însemnate de apă, care pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat.

Vremea în București

Răcirea vremii este evidentă și în zona Capitalei. După cele 28 de grade înregistrate ieri, astăzi vor fi cel mult 17 grade. Continuă să plouă și vântul devine ceva mai activ. Atmosfera se liniștește pe timpul nopții. Mai pot să apară câțiva stropi de ploaie, iar minima ajunge pe la 10 grade.

Temperaturile scad și la munte. Aversele apar în special în Carpații Meridionali și în Orientali. Mai pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul suflă mai tare în zonele înalte.