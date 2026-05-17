În timp ce hotelierii își așteaptă oaspeții, în bucătării se muncește de zor la preparatele tradiționale.

Staţiunea este renumită pentru izvoarele minerale cu proprietăți curative, dar și pentru aerul curat.

Aerul proaspăt, de pădure, și oportunitățile de tratament pentru diverse afecțiuni atrag mii de turiști din toată Europa, în Slănic Moldova.

Bărbat: M-au atras datorită proprietăților apelor minerale pentru fiere, care m-au ajutat foarte mult. Bineînțeles, la recomandarea medicului.

De la traseul celor 300 de trepte și până la cărările către izvoarele minerale, zilele însorite le oferă turiștilor multe ocazii să se bucure de o plimbare.

Hotelierii au pus pe tavă oferte atractive, iar bucătarii pregătesc festinele prin care vor încerca să țină mesele mereu ocupate.

Marius Crețu, administrator hotel: Așteptăm turiștii cu oferte deosebite. Tariful pentru o cameră începe de la 420 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus și acces la zona SPA.

Iar cazinoul din stațiune, promite un investitor, își va recăpăta strălucirea de altădată.

Alina Șova, antreprenor turism: Primul cazinou din România, un simbol care a dat valoare și prestigiu acestei stațiuni timp de generații. Am început demersurile pentru a-l readuce treptat la viață.

Anul acesta, stațiunea s-a clasat pe locul al treilea, în cadrul galei „Destinația Anului”.