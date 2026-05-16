În prezent, pentru un autoturism, șoferii dau în jur de 253 de lei pe an, însă viitoarea taxă de drum va fi stabilită în funcție de norma de poluare a vehiculului și de distanța parcursă. Asta înseamnă că, în cazul autoturismelor mai vechi, majorările vor ajunge la 30%.

Rovinieta, plătită de toți șoferii care circulă pe drumurile naționale, indiferent dacă transportă persoane sau marfă, va fi calculată și în funcție de norma Euro a autovehiculului. Cu alte cuvinte, cu cât un vehicul este mai vechi și generează mai multe emisii, cu atât taxa de drum va fi mai mare.

Potrivit documentului lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, noile calcule vor ține cont și de tipul autovehiculului, de durata de utilizare a drumurilor naționale, dar și de perioada în care staționează.

Coresponent PRO TV: „Taxa de drum se poate plăti pentru o zi, 10, 30 sau 60 de zile, însă există și varianta de plată pentru un an. După principiul "poluatorul plătește" șoferii care au mașini mai vechi vor da mai mult. Potrivit primelor simulări, pentru 12 luni, taxa de drum va oscila între 254 și 330 de lei, cel mai mic tarif va fi plătit de șoferii care au mașini Euro 6. Astfel, rovinieta pentru vehiculele Euro V–IV este cu 15% mai mare decât cea pentru Euro VI, iar șoferii cu mașini Euro III vor achita cu 30% mai mult față de nivelul de referință”.

Și pentru mașinile electrice se vor aplica cele mai mici tarife, fiind tratate similar cu cele din categoria EURO VI.

Diferențe uriașe de preț se văd pentru vehiculele de transport marfă sau pentru microbuze, unde taxa este cu peste 50 la sută mai mare în cazul variantelor intens poluante.

Pentru un autocar încadrat în clasa Euro III – 0, rovinieta anuală crește cu peste 1.500 de lei, de la 2.800 de lei cât este în prezent la 4.420 de lei. Valoarea rovinietei va fi stabilită în lei și va fi actualizată anual, în funcție de rata inflației.