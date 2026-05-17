Reportul la Loto 6/49, la categoria I, a ajuns la peste 23,65 milioane de lei (peste 4,54 milioane de euro), informează Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,26 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,57 milioane de lei (peste 302.600 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 128.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 94.200 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 367.800 de lei (peste 70.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 39.400 de lei. La Super Noroc este în joc un report la categoria I de peste 200.800 de lei (peste 38.500 de euro).