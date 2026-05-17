Artista în vârstă de 27 de ani a răsturnat toate pronosticurile și a adus Bulgariei prima victorie din istorie la Concursul Eurovision, demonstrându-și valoarea odată cu voturile venite din întreaga Europă.

Ea a atras atenția în săptămâna Eurovision prin coregrafiile intense și extrem de elaborate pe ritmurile captivante ale piesei „Bangaranga”, relatează SBS News.

Înaintea finalei, DARA însăși a spus că nu se așteaptă să câștige.

„Nu mă aștept la nimic. Iar când viața îmi oferă daruri, pur și simplu le îmbrățișez. Și da, sunt foarte recunoscătoare”, a declarat ea pentru televiziunea națională bulgară după semifinala de joi. „Îmi place să fiu pe scenă și îmi place ceea ce am simțit în timpul prestației... Sunt foarte recunoscătoare pentru asta și pentru sprijinul pe care îl primesc”, a spus artista.

Interpretată în limba engleză, titlul piesei este un termen argotic din jamaicană (Patois) care înseamnă „revoltă” sau „haos”.

„Bangaranga este un sentiment pe care fiecare îl poartă în sine. Este momentul în care alegi să fii condus de iubire, nu de frică, iar aceasta este o energie specială”, a explicat ea.

„Atunci când te simți una cu natura și universul, vei descoperi armonia care îți arată că poți deveni orice îți dorești și că totul este posibil.”

Cine este DARA

Darina Iotova s-a născut în orașul-port Varna, la Marea Neagră, unde a absolvit Școala Națională de Arte.

A început să cânte muzică tradițională folclorică bulgară la vârsta de șapte ani, înainte de a se orienta spre muzica pop contemporană.

A devenit cunoscută publicului larg datorită participării la X Factor Bulgaria în 2015.

Single-ul său de debut, „K’vo ne chu” („Ce nu ai auzit”), lansat în 2016, a propulsat-o în fruntea clasamentelor muzicale.

De atunci, cariera sa a fost marcată de numeroase premii, concerte sold-out și o bază uriașă de fani, piesele și videoclipurile sale adunând milioane de vizualizări.

În 2018, DARA a fost desemnată „Cea mai bună artistă” la BG Radio Music Awards.

Trei ani mai târziu, a devenit cel mai tânăr jurat din istoria emisiunii The Voice of Bulgaria, iar în 2024 a participat la Dancing Stars.

Anul trecut, DARA a fost aleasă să deschidă concertul lui Robbie Williams de la Sofia.

Întrebată înaintea finalei ce înseamnă pentru ea să reprezinte Bulgaria, artista a răspuns: „Înseamnă foarte mult, pentru că noi, bulgarii, merităm o platformă mai mare pentru artiștii, compozitorii și toți oamenii din comunitatea creativă. Iar Eurovision este exact o astfel de platformă.”

Bulgaria a revenit anul acesta la Eurovision după ce a lipsit din competiție din 2022, din motive financiare. Țara a participat pentru prima dată în 2005.

„Hiperactivitate”

Cel mai recent album al său, „ADHDara”, este inspirat de propria sa „hiperactivitate”.

„Acest sindrom și toate lucrurile cu care încerc să lupt fac parte din mine”, a declarat DARA pentru televiziunea bulgară bTV în septembrie.

Videoclipurile de pe rețelele sociale „rareori reușesc să păstreze atenția oamenilor mai mult de șase secunde”, a spus cântăreața, adăugând că trebuie să țină pasul cu acest ritm alert pentru a rămâne conectată cu fanii săi.

Succesul DAREI a oferit societății bulgare un rar moment de unitate într-o țară profund fragmentată, trezind amintiri din 1994, când echipa națională de fotbal a Bulgariei a terminat pe locul patru la Cupa Mondială.

„Deja ocupi primul loc în inimile tuturor bulgarilor! Vei cuceri și Europa”, a scris pe Facebook vicepreședinta Bulgariei, Iliana Iotova, înaintea finalei.

În spatele unuia dintre cele mai mari succese ale ediției se află și un român: compozitorul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea, coautor al piesei care a cucerit publicul Eurovision. Artistul spune că melodia a fost gândită ca un mesaj despre libertate, energie și distracție, transmite TVR Info.

Alexandra Căpitănescu a obţinut în total 296 de puncte. Satoshi, din Republica Moldova, a acumulat 226 de puncte, clasându-se pe locul opt în finală. Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.