Alertă în Regatul Unit. Aproape 200 de drone neidentificate au survolat baze militare britanice în 2025

De la începutul anului, circa 200 de drone au fost detectate deasupra bazelor militare din Regatul Unit, alimentând temeri legate de securitatea țării, potrivit cifrelor oficiale, relatează dpa.

Mai exact drone neidentificate au fost reperate de 187 de ori în perimetrul unor facilităţi sensibile din Regatul Unit.

Ministrul apărării britanic John Healey a anunţat atribuirea de noi prerogative armatei pentru ca aceasta să poată doborî dronele observate în apropierea instalaţiilor militare, angajându-se totodată să facă "tot ceea ce este necesar pentru a apăra poporul britanic".

Dezvăluirea numărului de încălcări ale spaţiului aerian în perimetrul unor obiective militare a venit ca răspuns la o întrebare parlamentară adresată în scris Camerei Lorzilor (camera superioară a parlamentului) de către fostul lider al Plaid Cymru (Partidul Ţării Galilor), Dafydd Wynne Wigley, care a calificat situaţia drept "îngrijorătoare". "Este deosebit de îngrijorător, având în vedere recentele incursiuni semnalate în Danemarca, Polonia şi România", a afirmat Wigley într-o declaraţie pentru agenţia britanică PA, în care şi-a argumentat interpelarea prin faptul că "oamenii merită să aibă încredere că miniştrii fac tot posibilul pentru protejarea lor şi a siguranţei naţionale".

Vernon Coaker, din partea Ministerului Apărării, a indicat că de la "1 ianuarie 2025, au existat 187 de cazuri de observări de drone în proximitatea unor facilităţi militare în Regatul Unit".

"Nu vom face niciun comentariu despre sensibilitatea acestor facilităţi sau măsurile specifice de securitate pentru identificarea şi capturarea dronelor, dar vă putem asigura că luăm foarte în serios securitatea şi siguranţa personalului, a bunurilor şi operaţiunilor noastre", a afirmat el.

"Menţinem măsuri de securitate pe mai multe niveluri, inclusiv capacităţi anti-drone care pot identifica şi facilita capturarea aparatelor de zbor fără pilot" suspecte, a spus în continuare lordul Vernon Coaker.

La începutul acestei săptămâni, Regatul Unit a convenit să acorde sprijin militar Belgiei, după recentele cazuri de observări de drone deasupra unor baze militare şi aeroporturi, ceea ce a provocat perturbări în traficul aerian.

Drone suspecte au fost semnalate şi în perimetrul unor aeroporturi din alte ţări, precum Germania, Danemarca, Norvegia şi Suedia.

Se consideră că în spatele acestor survoluri s-ar afla Rusia - deşi aceasta neagă - care utilizează pe scară largă drone în războiul său împotriva Ucrainei.

