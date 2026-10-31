Mai sunt doar câteva zile până la alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, un scrutin care ar putea avea un impact major asupra președinției lui Donald Trump.

Pe 3 noiembrie 2026, americanii vor vota pentru o nouă componență a Congresului, iar rezultatul scrutinului ar putea schimba raportul de putere dintre republicani și democrați. Votul va influența și capacitatea președintelui Donald Trump de a-și pune în aplicare agenda politică în a doua jumătate a mandatului său.

Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial le permit americanilor să decidă cine îi va reprezenta în Congres și să influențeze echilibrul politic de la Washington. Prin votul lor, alegătorii pot consolida poziția partidului președintelui sau pot susține opoziția. Scrutinul este considerat și un indicator al încrederii populației în activitatea liderului de la Casa Albă.

Alegerile pentru Congres au loc o dată la doi ani. Atunci când scrutinul se desfășoară la jumătatea mandatului de patru ani al președintelui, acesta este numit alegeri de la jumătatea mandatului (midterm elections).

Una dintre principalele atribuții ale Congresului este elaborarea și adoptarea legilor federale, care se aplică pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Rezultatul alegerilor va stabili care dintre cele două partide politice, respectiv republicanii lui Donald Trump sau democrații din opoziție, va controla Congresul și cât de ușor îi va fi președintelui să își pună în aplicare planurile.

Rezultatele scrutinului sunt considerate și un indicator al gradului de satisfacție al americanilor față de activitatea președintelui până în acest moment.

Ce se votează la alegerile SUA din 3 noiembrie 2026

La alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, americanii vor vota pentru componența Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților vor fi supuse votului, în timp ce în Senat vor fi aleși 35 dintre cei 100 de membri. În plus, alegătorii din mai multe state vor participa la scrutinuri locale, inclusiv la alegerile pentru funcția de guvernator în California, Florida, Georgia și Michigan.

Rezultatul votului va stabili dacă republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere ale Congresului sau dacă democrații reușesc să preia controlul asupra uneia dintre ele. Echilibrul politic din Congres este important deoarece influențează adoptarea legilor și capacitatea președintelui Donald Trump de a-și pune în aplicare agenda politică.

Care ar putea fi rezultatul alegerilor

Congresul este una dintre cele trei puteri ale statului american, alături de președinție și sistemul judiciar. Controlul asupra acestei instituții este esențial pentru adoptarea legislației.

În prezent, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul sunt controlate de Partidul Republican. Majoritatea republicanilor este însă una fragilă, scrie BBC.

În Camera Reprezentanților, republicanii dețin 218 de locuri, numărul minim necesar pentru a controla această instituție, la care se adaugă un independent care votează alături de ei.

În Senat, republicanii au 53 de locuri. Democrații ar trebui să obțină 51 de mandate pentru a prelua controlul asupra camerei superioare. Acest număr le-ar permite să depășească inclusiv situația unei egalități de 50 la 50, în care vicepreședintele, în prezent republican, are votul decisiv.

Dacă democrații din opoziție reușesc să recâștige controlul asupra cel puțin uneia dintre cele două camere, vor putea propune și susține propriile proiecte legislative.

În trecut, alegătorii americani au avut tendința de a „pedepsi” partidul președintelui în funcție la alegerile de la jumătatea mandatului, votând împotriva acestuia.

Cele mai recente sondaje citate de BBC indică un nivel scăzut de popularitate pentru Donald Trump. Potrivit site-ului de sondaje Silver Bulletin, președintele și-a început al doilea mandat cu o rată de aprobare de puțin peste 50%. La începutul lunii octombrie, aceasta ajunsese însă la aproximativ 37%. În același timp, 61% dintre americani dezaprobau activitatea sa.

Nu toate locurile din cele două camere ale Congresului sunt însă disputate. Unele circumscripții sunt considerate bastioane sigure pentru republicani sau democrați.

Partenerul american al BBC, CBS News, a identificat zece curse electorale pentru Senat care merită urmărite, în state precum Iowa și New Hampshire, precum și 42 de competiții pentru Camera Reprezentanților, în state precum Arizona și Ohio.

Rezultatul votului este mai greu de anticipat în acest an și din cauza disputei dintre cele două partide privind modul în care sunt delimitate circumscripțiile electorale pentru Camera Reprezentanților.

Republicanii au încercat să obțină un avantaj prin redesenarea hărților electorale în anumite state, astfel încât acestea să le fie mai favorabile. Democrații au răspuns prin măsuri similare.

Care sunt principalele teme ale alegerilor

Economia Statelor Unite se află printre principalele preocupări ale alegătorilor, care se confruntă cu prețuri ridicate la combustibili, alimente, locuințe și servicii medicale.

Inflația rămâne peste nivelul vizat de Rezerva Federală a SUA, în parte din cauza războiului declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în februarie.

Democrații susțin că programul de tarife comerciale impus de Trump a contribuit, de asemenea, la creșterea prețurilor pentru americani.

Imigrația reprezintă o altă temă importantă. Republicanii afirmă că Trump și-a respectat una dintre principalele promisiuni electorale din 2024, prin înăsprirea controalelor la frontieră și lansarea unei ample campanii împotriva imigrației ilegale, care a generat numeroase controverse.

Îngrijorările legate de inteligența artificială au devenit tot mai importante în ultimele săptămâni. Politicieni de rang înalt din ambele partide au convenit asupra necesității reglementării acestui domeniu, poziționându-se astfel în opoziție cu Trump, care a respins ideea adoptării unor legi menite să controleze dezvoltarea acestei tehnologii.

Ce înseamnă rezultatul alegerilor pentru Donald Trump

Dacă democrații câștigă controlul asupra Camerei Reprezentanților sau al Senatului, lui Donald Trump îi va fi mult mai dificil să obțină aprobarea Congresului pentru proiectele sale legislative.

Astfel, planurile sale interne ar putea fi blocate sau întârziate, deși președintele a găsit și alte modalități de a-și exercita puterea, fără sprijinul întregului său partid.

Controlul democrat asupra uneia dintre camere ar însemna și posibilitatea de a folosi comisiile parlamentare pentru a investiga diferite aspecte ale președinției lui Trump. Acuzațiile de corupție, proiectul noii săli de bal de la Casa Albă și tacticile folosite de agenția pentru imigrație și control vamal (ICE) s-ar putea afla în centrul unor anchete.

În interiorul Partidului Democrat există și o dezbatere privind posibilitatea declanșării procedurii de destituire a lui Trump (impeachment). Aceasta presupune formularea unor acuzații în Congres, care stau la baza unui proces de natură politică, nu penală.

Dacă republicanii își păstrează controlul asupra Congresului, Trump va putea continua să își pună în aplicare planurile pentru restul mandatului său.

Ce impact ar putea avea alegerile asupra scrutinului prezidențial din 2028

Numele președintelui nu apare pe buletinele de vot la alegerile de la jumătatea mandatului. Cu toate acestea, Trump le-a cerut republicanilor să se comporte ca și cum ar candida, votând în favoarea partidului său pentru a-și exprima susținerea față de acțiunile sale de până acum.

Indiferent de rezultat, comentatorii politici vor analiza scrutinul pentru a înțelege cum percep alegătorii direcția în care se îndreaptă Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump.

Președintele nu poate candida pentru un al treilea mandat. După alegerile de la jumătatea mandatului, sunt așteptate tot mai multe speculații privind persoana care i-ar putea succeda lui Trump în cursa pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028 și cine ar putea fi contracandidatul acesteia din partea democraților.