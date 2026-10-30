Valoarea voucherelor de vacanță în România ar putea crește „substanțial”. Ministrul Economiei: „Este o prioritate”

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
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Pro TV

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, că intenționează să mărească valoarea voucherului de vacanță, care, în opinia sa, reprezintă „un stimul real în industria HORECA”.

autor
Cristian Matei

El spune că decizia de reducere a acestor tichete la 700 de lei brut a fost „o lovitură” dată industriei firmelor din industria ospitalității.

„Am avut o discuție cu reprezentanții din turism și, într-adevăr, am constatat și eu că încasările la bugetul statului, după ce voucherele de vacanță au fost reduse la 700 lei brut, ceea ce e .. a fost o lovitură, practic, dată industriei HORECA, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit. Ca atare, am spus-o din prima zi, și premierului, și ministrului de finanțe, îmi doresc ca vouchere de vacanță, care sunt un stimul real în industria HORECA, să fie - mă rog, reintroduse nu pot spune, că ele există și acum - dar să creștem substanțial cuantumul voucherelor de vacanță”, a declarat ministrul Economiei.

Zamfir: ”Voucherul de vacanță are un factor multiplicator în economie, și pe verticală și pe orizontală”

Ministrul Daniel Zamfir mai spune că, în ceea ce privește turismul, România are un potențial „uriaș, mai ales în zona balneo”, iar voucherul de vacanță trebuie privit ca o investiție.

„Pentru că voucherul de vacanță este clar - sau trebuie privit ca o investiție, are un factor multiplicator în economie imediat, și pe verticală și pe orizontală. Și, da, este o prioritate pentru mine să introducem voucherul de vacanță, și nu numai.

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După cum am spus și la învestire, o spun și acum și am să vă spun de fiecare dată: pentru mine, industria turismului este una din industriile prioritare, pentru că România are un potențial uriaș, mai ales în zona balneo, și acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiții importante în acea zonă. 

Chiar luni plec la Londra, la întâlnirea cu miniștrii turismului în toată Uniunea Europeană. Vreau ca România să fie cunoscută ca o destinație și să fie atrăgătoare pentru mulți turiști străini. Aici cred că avem un, repet, un potențial uriaș pe care nu îl are nicio țară din Uniunea Europeană, și mă refer la turismul balneo”, a mai afirmat Zamfir.

România deţine o treime din apele termale şi 60% din rezervele de apă minerală ale Europei

Jurnalistul Rareș Năstase a arătat într-un reportaj ”România, te iubesc!” cum, în România, turismul de sănătate a fost înlocuit cu unul convențional, deși stăm pe adevărate comori.

Am distrus baze de tratament vechi și am desființat locuri, renumite cândva pentru efectele termale benefice, dar punem, în schimb, piscine și bazine pentru un turism convențional.

Alte state au grijă de cetețenii lor și îi trimit să se recupereze în adevărate oaze, deși nu dețin nici pe departe resursele naturale pe care le avem noi.

România deţine o treime din apele termale şi 60% din rezervele de apă minerală ale Europei. 

Reportajul poate fi urmărit aici.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: vouchere de vacanță, tichete de vacanta, daniel zamfir, ministrul economiei,

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