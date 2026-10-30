Conform acestor date, în primul semestru al acestui an preţul mediu la electricitatea livrată gospodăriilor din UE a scăzut cu 2,2%, până la 0,28 euro per kilowatt-oră (kWh), de la 0,29 euro per kWH în a doua jumătate a anului trecut, potrivit Agerpres.

În rândul statelor membre, preţurile la electricitate pentru consumatorii casnici variază foarte mult, de la 0,11 euro per kWh în Ungaria şi până la 0,39 euro per kWh în Irlanda.

În primul semestru al acestui an, comparativ cu prima jumătate a anului 2025, preţurile la electricitate în moneda naţională au crescut cel mai mult în România, cu un avans de 51,6%. Creşteri semnificative au fost înregistrate în Irlanda (19,8%) şi Finlanda (18,4%). În schimb, în alte ţări au fost înregistrate scăderi importante, în special în Danemarca (minus 31,7%) şi Luxemburg (minus 24,1%).

Exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), preţurile la electricitate sunt cele mai mari pentru gospodăriile din România (46,9 per 100 kWh), Polonia (41,1) şi Cehia (34,3). Cele mai mici preţuri exprimate în PPS au fost înregistrate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) şi Luxemburg (15,5).

Situaţia este similară la gaze naturale

În prima jumătate a acestui an, preţurile medii plătite de gospodăriile din UE au scăzut până la 0,11 euro per kilowatt-oră (kWh). Preţurile s-au redus cu 10,2% comparativ cu a doua jumătate a anului 2025 şi cu 3,5% comparativ cu primul semestru al anului trecut.

În rândul statelor membre, preţurile la gaze pentru consumatorii casnici variază foarte mult, de la 0,03 euro per kWh în Ungaria, 0,05 euro per kWh în Croaţia şi 0,06 euro per kWh în România şi până la 0,22 euro per kWh în Suedia.

În primul semestru al acestui an, comparativ cu prima jumătate a anului 2025, preţurile la gaze au scăzut în 12 state membre, au crescut în şapte ţări şi au rămas stabile în patru state. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în România (9,3%), Croaţia (8,9%) şi Slovacia (6,6%). De cealaltă parte, cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (minus 14,5%), Grecia (minus 11,3%) şi Spania (minus 10%).