Miza este uriașă, pentru că republicanii lui Donald Trump au majorități fragile atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților. Pe fondul frustrării alegătorilor față de costul vieții și de războiul din Iran, sondajele oferă un avantaj constant democraților, inclusiv în state considerate bastioane republicane, precum Texasul.

În încercarea de a mobiliza electoratul, Trump și-a reiterat și la ultimul miting electoral promisiunea de a plăti 5.000 de dolari fiecărui cetățean american adult, în cazul unei victorii republicane. Totul, în pofida întrebărilor despre legalitatea și finanțarea unei astfel de măsuri.

Donald Trump, președintele SUA: „Dacă o să alegeți ca și cum aș fi eu pe buletinul de vot, o să avem o victorie covârșitoare.”

Și totuși, strategia lui Trump s-ar putea dovedi contraproductivă. Cota de încredere a miliardarului este la un nivel minim istoric de numai 31%. De altfel, mai mulți candidați republicani s-au distanțat public de șeful Casei Albe.

Mike Turner, membru republican al Camerei Reprezentanților SUA: „Nu candidez în tandem cu președintele, nu candidez pentru el ori în numele președintelui. Am propria agendă.”

Reporter: „Decizia de a nu mai merge în Kansas are vreo legătură cu faptul că ați obosit să străbateți țara-n lung și-n lat?”

Donald Trump, președintele SUA: „Ce întrebare bolnavă! Ești bolnav! De unde ești?”

Reporter: „De la Reuters, domnule.”

Donald Trump, președintele SUA: „Te ții după mine de două săptămâni. Eu mă simt perfect, dar tu ești dezgustător. Pune-te în formă. Arăți ca dracu!”

Întrebarea reporterului de la Reuters a venit în contextul în care președintele a anulat câteva mitinguri electorale, înainte de a reveni asupra deciziei. Spre finalul maratonului electoral, Donald Trump, care a împlinit 80 de ani astă-vară, a vorbit despre efortul fizic extrem.

Donald Trump, președintele SUA: „28 de zile la rând cu porcăria asta (de campanie) e mult. Vocea mea funcționează la aproximativ 49,2% din capacitate.”

Dar nervozitatea se explică în primul rând prin sondajele tot mai nefavorabile republicanilor. Numeroase evenimente electorale au fost tulburate de confruntări directe cu protestatari.

US Political Analyst Eric Ham speaks about US midterms to Sky News: „Din câte se spune pe la colțuri, președintele nu e deloc mulțumit. Am înțeles că face crize de furie la Casa Albă, că oamenii se feresc să-i iasă-n cale, fiindcă este dezlănțuit.”

Într-un interviu acordat NBC, Donald Trump pare să admită totuși că ia în calcul scenariul unei înfrângeri electorale.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, dacă se întâmplă asta, probabil că voi deveni domnul Veto. Nu-i voi lăsa să-și facă de cap. Iar la un moment dat... probabil vom face înțelegeri.”

Democrații consideră că le este favorabil faptul că peste 52 de milioane de americani au votat deja, mai ales în statele în care cursele pentru Senat sunt extrem de disputate. De pildă, în Texas, unde James Talarico speră să pună capăt la trei decenii de dominație republicană.

Ken Paxton, procuror general al statului Texas: „Dacă pierdem Texasul, pierdem America.”

James Talarico, membru al Camerei Reprezentanților din Texas: „Vom surprinde întreaga țară și lumea întreagă când îi vom învinge pe miliardari și vom recâștiga Texasul.”

În Michigan, un alt stat-cheie pentru controlul Senatului, campania s-a încheiat cu o lovitură de teatru: Haley Stevens, congresmenă democrată, s-a delimitat de campania democratului care a învins-o în cursa internă din partid, Abdul El-Sayed. Musulmanul progresist, un critic foarte vocal al războiului din Gaza, avea până ieri un avans de 7 puncte în sondaje.

Cosmin Stan: „Vorbim de alegerea membrilor Congresului SUA, mai degrabă de un vot pentru ori contra Trump?”

Bogdan Banu, lider al comunității de români din Washington DC: „Trump clar a făcut din alegeri un referendum pentru președinția lui, dar până la urmă politica în SUA se face local. Electoratul românesc din SUA este preponderent republican, dar nu înseamnă că e neapărat pro-Trump.”