Jurnalistă din Bulgaria, băgată în spital de o gardă de corp a șefei Parlamentului. Bărbatul e acum anchetat. VIDEO

Stiri externe
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Jurnalista batuta bulgaria captura facebook
Facebook/Boyko Borissov

Serviciul Național de Securitate investighează un incident în care un agent al serviciului a lovit-o pe jurnalista Sonya Koltuklieva, care a fost spitalizată. Incidentul s-a desfășurat în fața sediului partidului „Bulgaria Progresistă”.

autor
Ines Paris

Incidentul s-a petrecut chiar în faţa sediului partidului Bulgaria Progresistă al premierului Rumen Radev, la Sofia, potrivit unor imagini video distribuite pe reţelele sociale şi relatărilor agenţiei de presă PIK, conform btvnovinite.

Incidentul a avut loc după ce președinta Parlamentului, Mihaela Dotsova, s-a urcat într-o mașină a Serviciului Național de Securitate, iar jurnalista de la agenția de știri PIK, Sonya Koltuklieva, a deschis ușa mașinii atunci când niciun agent de securitate nu se afla în fața ei.

„De ce vă este frică? Ieşiţi şi vorbiţi cu noi”, a spus Koltuklieva.

Imaginile video arată cum un agent de securitate o împinge pe jurnalistă şi ea cade pe spate.

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Conform bTV, a fost dusă la spital cu o lovitură la cap și un umăr dislocat. După examenele medicale necesare, Koltuklieva a fost externată pentru tratament la domiciliu și ulterior interogată la parchetul militar.

Ofițerul implicat în incidentul în care jurnalista a fost lovită a fost scos în cătușe din clădirea Parchetului Districtual Militar la ora 1:00. După aceea, a fost luat de Poliția Militară.

„Au deschis procedurile premergătoare procesului și au spus că au reținut paznicul de la Serviciul Național de Securitate," a declarat jurnalista Sonya Koltuklieva după ce a părăsit în această seară Parchetul Militar, potrivit bTVnovonite.

Reacția jurnalistei după ce a ajuns la spital

„Ei încearcă să mă facă vinovată, eu, care sunt victima. Cu putere, un bărbat m-a lovit la umăr. Următoarea mea amintire este că stau întinsă pe jos, mă doare capul, mă doare umărul și vomit," a spus ea.

Medicii i-ar fi spus că s-a ales cu o fractură la umăr în urma acestui incident

„Nu port atelă, dar doar m-au bandajat, pentru că durerea este atât de puternică încât nu pot pune atelă," a adăugat jurnalista Sonya Koltuklieva.

Înainte de asta, Sonya Koltuklieva a ieșit din clădire, spunând că a stat la Parchetul Districtual Militar aproximativ două ore și jumătate și că au fost inițiate procedurile premergătoare procesului în acest caz.

Președintele Adunării Naționale (Parlamentul Bulgariei n.r), Mihaela Dotsova, al cărei agent de pază a fost implicat în incident, a venit la Parchetul Militar pentru a discuta personal cu Sonya Koltuklieva și și-a exprimat regretul pentru ceea ce s-a întâmplat.

Răspunsul președintei Parlamentului Bulgariei, Mihaela Dotsova

„Când am urcat în mașină, doamna Koltuklieva a deschis ușa, ceea ce m-a deranjat. Colegii au ieșit și au închis ușa, iar mașina a plecat. Nu știu exact cum a evoluat situația după momentul plecării," a explicat ea.

„Am venit special la Parchetul Militar să o văd pe Sonya Koltuklieva. Am încercat să merg la Academia Medicală Militară, unde ea era în camera de urgență, dar până când am mers, ea nu mai era acolo", a declarat președinta Adunării Naționale, Mihaela Dotsova.

Dotsova a mai spus că își dorește să aibă o conversație privată cu jurnalista pentru a-și exprima regretul profund pentru ceea ce s-a întâmplat, numind incidentul „absolut inacceptabil".

„Am un mare respect pentru munca profesiei jurnalistice, prețuiesc pe toată lumea, indiferent de opiniile lor," a spus ea.

Asociația Jurnaliștilor Europeni (AEJ) cere tragerea la răspundere a agenților vinovați

AEJ cere o investigație rapidă și transparentă a incidentului și cere ca făptașul, colegii și superiorii acestuia să fie trași la răspundere.

„Indiferent dacă acțiunile lui Koltuklieva constituie o provocare, Legea NSO prevede că "ofițerii și sergenții Serviciului Național de Securitate sunt obligați, dacă este posibil, să ia toate măsurile necesare pentru a nu pune viața și sănătatea cetățenilor în pericol”, a spus Asociația.

„Din ceea ce este arătat în videoclip, este clar că angajatul acționează în încălcarea acestei prevederi și nu pare să fie atent să nu pună în pericol sănătatea și viața victimei”, a declarat Asociația Jurnaliștilor.

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Sursa: News.ro

Etichete: Parlament, Bulgaria, jurnalista,

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