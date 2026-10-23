Jurnalistă din Bulgaria, băgată în spital de o gardă de corp a șefei Parlamentului. Bărbatul e acum anchetat. VIDEO

Incidentul s-a petrecut chiar în faţa sediului partidului Bulgaria Progresistă al premierului Rumen Radev, la Sofia, potrivit unor imagini video distribuite pe reţelele sociale şi relatărilor agenţiei de presă PIK, conform btvnovinite.

Incidentul a avut loc după ce președinta Parlamentului, Mihaela Dotsova, s-a urcat într-o mașină a Serviciului Național de Securitate, iar jurnalista de la agenția de știri PIK, Sonya Koltuklieva, a deschis ușa mașinii atunci când niciun agent de securitate nu se afla în fața ei.

„De ce vă este frică? Ieşiţi şi vorbiţi cu noi”, a spus Koltuklieva.

Imaginile video arată cum un agent de securitate o împinge pe jurnalistă şi ea cade pe spate.

Conform bTV, a fost dusă la spital cu o lovitură la cap și un umăr dislocat. După examenele medicale necesare, Koltuklieva a fost externată pentru tratament la domiciliu și ulterior interogată la parchetul militar.

Ofițerul implicat în incidentul în care jurnalista a fost lovită a fost scos în cătușe din clădirea Parchetului Districtual Militar la ora 1:00. După aceea, a fost luat de Poliția Militară.

„Au deschis procedurile premergătoare procesului și au spus că au reținut paznicul de la Serviciul Național de Securitate," a declarat jurnalista Sonya Koltuklieva după ce a părăsit în această seară Parchetul Militar, potrivit bTVnovonite.