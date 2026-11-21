La începutul intervenției, politicianul a explicat că nu decizia pe care urma să o ia era partea cea mai dificilă, ci găsirea cuvintelor potrivite pentru a o explica.

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„Astăzi am ținut ultimul meu discurs în Parlament. Iubesc Ryde și o voi iubi întotdeauna. Dar o iubesc mai mult pe Natalie”, a scris Jordan Lane.

Deputatul a publicat ulterior videoclipul cererii în căsătorie pe contul său de Instagram, însoțit de un mesaj emoționant.

Lane a ales să vorbească despre iubire, familie și oamenii care i-au marcat viața în timpul ultimei sale intervenții în calitate de reprezentant al circumscripției Ryde. Spre finalul discursului, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care pregătise acel moment special.

Politicianul și-a surprins partenera, Natalie, în fața colegilor săi, adresându-i întrebarea chiar de la tribuna Parlamentului, scrie ndtv.com.

Acesta a vorbit despre importanța iubirii în viața sa, descriind-o drept un sentiment intens, care nu are întotdeauna o explicație logică. A subliniat că atât iubirea, cât și politica i-au influențat parcursul și i-au oferit unele dintre cele mai importante experiențe.

În discursul său, Lane a rememorat și începuturile carierei politice, recunoscând că alegerea sa în funcție a fost o surpriză.

„Nu provin dintr-o familie implicată în politică, iar locuitorii din Ryde nu mai aleseseră un deputat nou care să facă parte din opoziție de trei sferturi de secol”, a declarat acesta.

Politicianul le-a mulțumit părinților săi, Janelle și Richard, pentru valorile pe care i le-au transmis, printre care integritatea, munca și respectul față de ceilalți.

A vorbit și despre legătura profundă cu Ryde, locul în care a trăit întreaga viață, spunând că această comunitate va rămâne întotdeauna casa sa.

De asemenea, le-a mulțumit surorilor sale, Kendall și Madison, bunicii June, precum și lui Lily și Oscar.

Un loc special în discurs i-a fost rezervat partenerei sale, Natalie, alături de care a construit o relație despre care deputatul a spus că a rezistat în ciuda dificultăților.

Adresându-i-se direct, Lane i-a transmis că ea reprezintă sursa tuturor lucrurilor bune și adevărate din viața lui.

Întrebarea care a surprins întregul Parlament

Spre finalul discursului, deputatul a explicat că uneori faptele sunt mai importante decât cuvintele și că voia să demonstreze concret marele pas despre care vorbise.

Apoi s-a întors către Natalie și i-a adresat întrebarea care a transformat intervenția oficială într-un moment memorabil:

„Domnule președinte, ultima mea întrebare în calitate de deputat pentru Ryde este adresată marii mele iubiri, Natalie. Vrei să te căsătorești cu mine?”

Natalie a răspuns afirmativ, încuviințând din cap, în timp ce colegii politicianului au asistat la întreaga scenă.