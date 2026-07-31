La fel ca ea, în urma zvonurilor amplificate de reţelele sociale, mii de marocani s-au îndreptat în masă spre Fnideq, oraşul marocan care se învecinează cu enclava spaniolă Ceuta, relatează AFP, citează News.ro.

Potrivit unei surse din cadrul poliţiei spaniole, aproximativ 40.000 de migranţi au traversat graniţa în ultimele zile între Maroc şi Ceuta, provocând scene de haos. Între timp, bilanţul comunicat de autorităţile locale indică chiar 60.000 de persoane. Vineri dimineaţă, dezolarea domnea în piaţa unde se adunaseră în timpul nopţii mii de persoane, după o intervenţie dură a forţelor de ordine menite să-i împingă pe tineri spre dealurile din jur.

În zori, poliţiştii au folosit tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a-i respinge pe cei care doreau să plece. Aceştia au ripostat aruncând pietre, adesea cu ajutorul praştiilor, potrivit unui jurnalist AFP prezent la faţa locului.

Zeci de maşini au fost cuprinse de flăcări, în special taxiuri neautorizate cu care aceste persoane sosiseră cu o zi înainte din oraşe îndepărtate, precum Marrakech sau Kenitra.

Zvonuri că s-a deschis frontiera

Cum a început acest aflux? Este dificil de identificat factorul declanşator, dar mai multe persoane intervievate de AFP au menţionat zvonuri privind deschiderea frontierelor şi o mulţime de postări pe reţelele sociale sau pe platforme foarte utilizate de tineri, precum Discord.

"Eram în Tanger, unde lucram. M-am trezit dimineaţa şi am auzit că (punctul de frontieră din) Sebta (Ceuta - n.r.) s-a deschis la ora 22:00 (21:00 GMT, miercuri seara)", explică Fatima Zahra, care precizează că a fost anunţată de prieteni.

"În acel moment, le-am spus celor care erau cu mine că vom merge acolo să muncim", a adăugat ea. Tânăra marocană a spus că vrea să plece pentru că lucrează "în condiţii îngrozitoare".

Tanger, la 70 km de Fnideq, este un mare oraş industrial şi portuar în care sunt amplasate numeroase fabrici, în special de automobile. "Ne-am spus: să ne încercăm şi noi norocul", a povestit Fatima Zahra.

Dar, spre deosebire de miile de persoane care au reuşit să treacă graniţa spre Ceuta, singurul teritoriu european din Africa, alături de cealaltă exclavă, Melilla, Fatima Zahra şi alţi marocani au fost respinşi.

Karim, un alt candidat la emigrare respins, a confirmat că mulţi oameni "erau la serviciu şi, brusc, au auzit că frontierele erau deschise, că nişte tineri intraseră şi toată lumea s-a trezit aici".

Adolescenţii şi reţelele sociale

Postul de televiziune local spaniol El Faro a difuzat imagini în care apăreau tineri, printre care şi o adolescentă, care făceau semnul "V" al victoriei după ce trecuseră în Spania.

Reţelele sociale au difuzat pe scară largă imagini cu adolescenţi care intrau în Ceuta, uneori îmbrăcaţi doar în costum de baie şi şlapi.

Abdelhakim, de asemenea respins din Ceuta, a afirmat că a parcurs "14 km pe jos prin munţi" pentru a ajunge la graniţă, despre care şi el credea că era deschisă.

"Odată ajunşi aici, ni s-a spus să trecem pe mare. Atunci m-am trezit complet scufundat şi am văzut doi tineri (...) murind sub ochii mei", susţine el.

"Atunci m-am oprit şi mi-am amintit că şi eu am doi copii şi că nu-mi pot risca viaţa", a continuat el.

În total, 34 de persoane şi-au pierdut viaţa, potrivit autorităţilor spaniole, în această traversare periculoasă, care constă în a merge de-a lungul mării pe lângă un zid foarte îngust sau a înota în Oceanul Atlantic până la Ceuta.

Această criză a izbucnit într-un moment simbolic, când Marocul marca Sărbătoarea Tronului, celebrând urcarea la putere a lui Mohammed al VI-lea în 1999.

Regele urma să prezideze vineri o ceremonie tradiţională de jurământ de loialitate în palatul său din Tetouan, situat la aproximativ treizeci de kilometri de Fnideq.