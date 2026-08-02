O femeie din Thailanda a deschis seiful în care păstra 26.000 de euro și nu i-a venit să creadă ce a găsit

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Bancnote termite
Facebook

O femeie din Thailanda a rămas fără un milion de baht (aproape 26.000 de euro), după ce termitele au pătruns în seiful din locuința sa și i-au distrus economiile păstrate în numerar.

autor
Aura Trif

Femeia, cunoscută pe rețelele sociale sub numele de Nanny Irin, a povestit că a deschis seiful convinsă că banii sunt în siguranță. În locul teancurilor de bancnote, a găsit însă sute de termite vii și moarte, iar o mare parte din bani fusese transformată în praf, relatează Marie France.

Imaginile publicate de aceasta arată bancnote roase aproape în întregime, în timp ce altele erau doar parțial distruse.

Femeia păstra în seif un milion de baht, echivalentul a aproximativ 26.000 de euro, bani puși deoparte pentru plata creditului ipotecar. Ea a explicat că seiful era deschis periodic pentru a retrage sume necesare ratelor și că ultima verificare fusese făcută cu mai puțin de o lună înainte.

„Uneori crezi că un seif îți protejează banii de hoți, dar nu și de termite”, a scris femeia pe Facebook.

Potrivit acesteia, insectele au reușit să pătrundă în seif și să distrugă economiile în doar câteva săptămâni.

Femeia nu își va putea recupera întreaga sumă. Banca Thailandei schimbă bancnotele deteriorate doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, iar o parte dintre bancnote au fost distruse complet.

Povestea a devenit virală pe rețelele sociale și este prezentată drept un avertisment pentru cei care aleg să păstreze sume importante de bani în numerar, acasă.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: bancnote, termite, thailanda, seif,

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