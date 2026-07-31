Premiul de categoria I la tragerea Loto 5/40 de joi, în valoare de aproape un milion de lei (mai exact, 988.285,6 lei), a fost câștigat pe un bilet norocos jucat la o agenție din Galați, a informat vineri Loteria Română.

Galațiul continuă astfel seria incredibilă de câștiguri la loto din ultimii ani, observă și publicația locală Viața Liberă. Galați este, de departe, locul din România unde se înregistrează cel mai mare număr de mari câștigători la loto: cel puțin 15 gălățeni au încasat, la un loc, uriașa sumă de 50 de milioane de euro în ultimele două decenii.

Primul mare câștigător a fost un tecucean, care, în 2001, a câștigat cel mai mare premiu la acea vreme pus la bătaie de Loteria Română. Peste 560.000 de euro, o Skoda Felicia și un apartament în București au constituit câștigul tânărului din Tecuci.

Câteva exemple de mari câștigători la loto din Galați

În 2009, un maistru militar de la ISU Galați și-a adjudecat un premiu de 11 milioane de euro (se pare că pe un bilet comun, jucat cu mai mulți colegi), iar în iulie 2013, un magistrat de la Curtea de Apel Galați și-a adăugat în conturi suma de 8,2 milioane de euro. De altfel, în anul 2013, în decurs de numai șase luni, trei gălățeni au luat Marele Premiu la extragerile 6/49 organizate de Loteria Română.

În mai 2019, un alt gălățean a câștigat echivalentul a 4,7 milioane de euro, pe un bilet jucat la agenția loto de la General, una cu tradiție în ceea ce privește marile câștiguri.

În octombrie 2021, un bilet jucat la agenția de pe str. Nicolae Bălcescu s-a concretizat într-un premiu de circa 1,5 milioane de euro, la Loto 6 din 49.

Iar în noiembrie 2024, tot la tragerea Loto 6/49, un gălățean trecut de 40 de ani a câștigat marele premiu cu o valoare de peste 9,5 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la agenția din Micro 40, din apropierea fostului Cinematograf ”Flacăra”.