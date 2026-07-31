Pretinzând că sunt colecționari de bancnote cu serii rare, aceștia au convins casierii să le arate teancurile de bani, apoi au profitat de un moment de neatenție pentru a sustrage mai multe bancnote, relatează publicația 20 Minutes.

Schema a funcționat în mai multe orașe, însă imaginile surprinse de camerele de supraveghere i-au dat de gol.

Cei doi se prezentau drept pasionați de numismatică și spuneau că sunt interesați de bancnote cu serii speciale.

Pentru a determina casierii să deschidă casa de marcat, făceau mai întâi o plată în numerar. Apoi cereau să vadă teancurile de bancnote, susținând că vor să verifice seriile.

În timp ce angajatul magazinului manevra bancnotele, femeia îi distrăgea atenția, iar partenerul ei profita de moment pentru a lua discret mai multe bancnote. La final, teancurile erau înapoiate, însă cu bani lipsă.

Au repetat schema în mai multe magazine

În doar două zile, cuplul a aplicat aceeași metodă în mai multe magazine. Prejudiciul total s-a ridicat la câteva sute de franci elvețieni, însă anchetatorii au reușit să îi identifice după analizarea imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere.

Cei doi au fost găsiți vinovați și condamnați de instanță.

Potrivit publicației elvețiene 24 heures, fiecare a primit o amendă cu suspendare de 2.700 de franci elvețieni (aproximativ 2.901 euro), cu un termen de încercare de trei ani. În plus, instanța le-a aplicat o amendă de 500 de franci elvețieni (aproximativ 537 de euro), iar cei doi vor suporta și cheltuielile de judecată.

Cazul arată cât de eficientă poate fi o metodă bazată pe distragerea atenției și cât de importantă este verificarea imaginilor de supraveghere în identificarea autorilor unor astfel de furturi.