"Ai întâlnit vreodată un mesaj pe un site online care îţi cere să demonstrezi că nu eşti robot, iar apoi te îndeamnă să rulezi o comandă pe dispozitiv pentru a continua? Exact aşa funcţionează ClickFix, o tehnică de inginerie socială care exploatează încrederea ta în verificările obişnuite, precum verificările CAPTCHA. În primul pas al capcanei, atacatorii afişează o eroare sau o solicitare de verificare falsă pe un site suspect, de obicei nou creat şi controlat de atacatori, ori pe un site legitim, care a fost compromis de către aceştia. Al doilea pas presupune ghidarea potenţialei victime spre a copia şi executa manual o comandă, de obicei prin fereastra "Run" din Windows, PowerShell sau Terminal (MacOS şi Linux). Rezultatul: execuţi chiar tu o comandă care poate compromite dispozitivul", explică specialiştii DNSC, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Recomandările specialiştilor în securitate cibernetică

În context, experţii recomandă: să nu se copieze şi să nu se ruleze niciodată comenzi pe dispozitiv care nu sunt înţelese; să existe suspiciune faţă de solicitările care cer acces la Run, PowerShell sau Terminal; să fie menţinut antivirusul activ şi actualizat; să fie raportate astfel de mesaje suspecte echipei IT sau autorităţilor competente.

"ClickFix nu forţează nimic, te convinge pe tine să apeşi butonul greşit. Fii atent la ce comenzi execuţi şi verifică mereu, înainte să acţionezi. Pentru raportarea la DNSC folosiţi formularul https://pnrisc.dnsc.ro/ sau apelaţi 1911", precizează sursa citată.