Afganistanul a interzis internetul și telefonia: ”Sunt imorale”. Rusia, singura țară care recunoaște guvernul taliban

Guvernul taliban din Afganistan a impus o întrerupere la nivel naţional a telecomunicaţiilor, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile la internet prin fibră optică pentru a preveni ceea ce ei numesc imoralitate, anunţă BBC.

De la preluarea puterii în 2021, talibanii au impus numeroase restricţii în conformitate cu interpretarea lor a legii islamice Sharia.

Ţara se confruntă în prezent cu o „întrerupere totală a internetului”, potrivit raportului Netblocks, organismul de supraveghere a internetului.

Agenţiile internaţionale de ştiri spun că au pierdut contactul cu birourile din capitala Kabul. Internetul mobil şi televiziunea prin satelit au fost, de asemenea, grav perturbate în toată Afganistanul.

Un oficial taliban a declarat că întreruperea serviciilor de telecomunicaţii va dura până la noi dispoziţii.

Tolo News, un canal de ştiri afgan privat, a îndemnat populaţia să urmărească paginile sale de social media pentru noutăţi, întrucât se aştepta la întreruperi ale reţelelor sale de televiziune şi radio.

Zborurile de pe aeroportul din Kabul au fost, de asemenea, întrerupte, au raportat mass-media locale.

Singura țară din lume care recunoaște guvernul taliban este Rusia

Potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cel puţin opt zboruri programate să plece sau să sosească marţi la Aeroportul Internaţional din Kabul au fost anulate.

Mai multe persoane din Kabul au declarat pentru BBC că internetul lor prin fibră optică a încetat să funcţioneze spre sfârşitul zilei de lucru, în jurul orei 17:00, ora locală (12:30 GMT).

Din această cauză, se înţelege că multe persoane nu vor observa impactul până marţi dimineaţă, când serviciile bancare şi alte afaceri urmează să fie reluate.

Cablurile de fibră optică transferă date foarte rapid şi sunt utilizate în mare parte din lume.

Singura țară din lume care recunoaște guvernul taliban este Rusia. De asemenea, Moscova a eliminat talibanii de pe lista teroriștilor.

Ministerul rus de Externe anunța în iulie 2025 că vede potențialul cooperării „comerciale și economice” în domeniile „energiei, transporturilor, agriculturii și infrastructurii” și că va continua să ajute Kabulul în lupta împotriva amenințărilor reprezentate de terorism și traficul de droguri.

