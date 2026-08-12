Aeroportul din Catania rămâne închis din cauza erupției vulcanului Etna. Avertismentul MAE pentru românii din Sicilia

Spațiul aerian al aeroportului a fost închis miercuri, până cel puțin la ora locală 18:00 (16:00 GMT). Printre cei afectați se numără turiști străini, potrivit Agerpres.

Cel mai activ vulcan din Europa expulzează încă de vineri cantități însemnate de cenușă și roci incandescente. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia, fluxuri dense de lavă s-au revărsat inițial din două deschideri, situate la altitudini de 2.360 de metri, respectiv 2.750 de metri. De atunci, au apărut alte două deschideri prin care s-a revărsat lavă.

Operațiunile aeriene au fost perturbate încă de vineri, iar spațiul aerian a fost închis complet în ultimele zile, în plin sezon turistic, când pe insulă se află un număr mare de vizitatori străini.

Mulți călători încearcă să folosească aeroportul din capitala insulei, Palermo, sau trenul, ca alternativă.

Un nor de cenușă provenit de la vulcanul Etna a ajuns marți deasupra Maltei, potrivit Reuters. Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze mai multe zboruri pe aeroportul din Malta, în plin sezon turistic estival. Aeroportul din Malta este situat la circa 220 de kilometri sud de vulcanul Etna.

Vulcanul Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, erupe regulat și este monitorizat constant.