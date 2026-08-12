Aeroportul din Catania rămâne închis din cauza erupției vulcanului Etna. Avertismentul MAE pentru românii din Sicilia

Stiri externe
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Etna august 5
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Aeroportul din Catania, situat pe insula italiană mediteraneană Sicilia, a rămas închis miercuri, în plin sezon turistic, din cauza celei mai recente erupții a vulcanului Etna, mii de călători fiind afectați, transmite agenția de presă DPA.

autor
Ioana Andreescu,  Anca Ungureanu

Spațiul aerian al aeroportului a fost închis miercuri, până cel puțin la ora locală 18:00 (16:00 GMT). Printre cei afectați se numără turiști străini, potrivit Agerpres.

Cel mai activ vulcan din Europa expulzează încă de vineri cantități însemnate de cenușă și roci incandescente. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia, fluxuri dense de lavă s-au revărsat inițial din două deschideri, situate la altitudini de 2.360 de metri, respectiv 2.750 de metri. De atunci, au apărut alte două deschideri prin care s-a revărsat lavă.

Operațiunile aeriene au fost perturbate încă de vineri, iar spațiul aerian a fost închis complet în ultimele zile, în plin sezon turistic, când pe insulă se află un număr mare de vizitatori străini.

Mulți călători încearcă să folosească aeroportul din capitala insulei, Palermo, sau trenul, ca alternativă.

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Un nor de cenușă provenit de la vulcanul Etna a ajuns marți deasupra Maltei, potrivit Reuters. Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze mai multe zboruri pe aeroportul din Malta, în plin sezon turistic estival. Aeroportul din Malta este situat la circa 220 de kilometri sud de vulcanul Etna.

Vulcanul Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, erupe regulat și este monitorizat constant.

Etna august 5
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MAE, recomandări pentru românii care călătoresc în Sicilia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, regiunea Sicilia, asupra faptului că activitatea vulcanului Etna continuă, fiind perturbat traficul aerian.

Astfel, toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea operațiunilor aeriene depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice. De asemenea, se înregistrează întârzieri și anulări către și dinspre Aeroportul Comiso și Aeroportul Internațional Malta.

Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau înregistrează întârzieri semnificative sunt sfătuiți să nu se prezinte la aeroport decât în situația în care primesc instrucțiuni în acest sens din partea companiei aeriene.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situația existentă și să respecte cu strictețe recomandările autorităților locale, să evite deplasările/excursiile în zona vulcanului și să monitorizeze actualizările publicate de Departamentul Protecției Civile italiene, regiunea Sicilia, pe pagina de Internet: https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania: +39 095 537 909, +39 095 536 139, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului României la Catania: +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.

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Sursa: Agerpres

Etichete: MAE, Etna, vulcan,

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