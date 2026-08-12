Cu ajutorul lor, UE vrea să reducă dependența de materialele virgine importate, să micșoreze cantitățile de deșeuri, dar și să crească securitatea resurselor Europei, potrivit News.ro.

Potrivit noilor norme, producătorii vor trebui să furnizeze instrucțiuni clare și detaliate pentru demontarea și înlocuirea pieselor, atât în timpul utilizării, cât și la sfârșitul ciclului de viață, asigurând astfel o dezmembrare mai ușoară a vehiculelor.

În Europa, în fiecare an, între 10 și 12 milioane de vehicule ajung la sfârșitul ciclului lor de viață și sunt tratate ca deșeuri, potrivit datelor Comisiei Europene.

Vehiculele scoase din uz reprezintă o sursă fiabilă de materii prime valoroase, iar atunci când ele nu sunt gestionate corespunzător pot cauza probleme de mediu, iar economia europeană pierde milioane de tone de materiale, atrage atenția CE.

Noile norme vor reduce dependența de materialele virgine importate

„Prin promovarea recuperării, reutilizării și reciclării oțelului, a aluminiului, a cuprului sau a materialelor plastice, Regulamentul privind vehiculele scoase din uz va spori securitatea resurselor Europei, va reduce dependența de materialele virgine importate, va sprijini industria și va scădea cantitatea de deșeuri. De asemenea, va crea noi oportunități de afaceri pentru întregul lanț de aprovizionare, va încuraja o mai bună colaborare între producători, operatorii care se ocupă cu dezmembrarea și cei care se ocupă cu reciclarea și va reduce deșeurile și impactul asupra mediului”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Noile norme privind vehiculele scoase din uz nu se referă doar la deșeuri, ci și la reziliență și la viitorul industrial al Europei, spun oficialii europeni.

„Regulamentul contribuie la reducerea dependenței noastre de furnizorii externi, consolidează securitatea economică a Europei și menține resursele strategice în interiorul UE. Nu este vorba doar despre o bună politică de mediu, ci și de o politică industrială pragmatică”, a declarat vicepreședintele executiv pentru prosperitate și pentru strategia industrială, Stéphane Séjourné.

Obiective obligatorii privind conținutul de plastic reciclat din vehicule

De asemenea, Regulamentul introduce și primele obiective obligatorii din Europa privind conținutul de plastic reciclat din vehicule, pentru a stimula cererea de materiale reciclate.

„Măsurile de încurajare a reutilizării, refabricării și recondiționării vor spori disponibilitatea pieselor de schimb de ocazie. Sporirea gradului de responsabilitate a producătorilor va asigura finanțarea adecvată a tratării deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz și va promova o reciclare de mai bună calitate. În plus, numai autoturismele aflate într-o stare tehnică conformă cerințelor vor putea fi exportate în afara UE”, se arată în comunicat.

Comisarul pentru Mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, apreciază că noul regulament privind vehiculele scoase din uz stabilește un standard european nou pentru modul în care ar trebui proiectate, produse și recuperate vehiculele.

„Este mai mult decât reciclare - este vorba despre asigurarea aprovizionării cu materii critice și despre transformarea sectorului nostru al autovehiculelor în unul cu adevărat circular. Fiecare automobil dezmembrat și fiecare tonă de oțel, de aluminiu, de cupru sau de plastic recuperată reprezintă un pas către o Europă mai rezilientă”, susține oficialul.