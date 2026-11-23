Un studiu publicat în revista Scientific Reports reprezintă cea mai amplă analiză ADN realizată până acum asupra Giulgiului din Torino. O echipă internațională de cercetători a analizat toate dovezile genetice disponibile, urmărind materialul biologic care s-a acumulat pe pânză de-a lungul secolelor, relatează Science Alert.

Deși analiza nu poate confirma dacă această țesătură a fost folosită cândva pentru a înveli trupul lui Iisus, ea oferă informații noi despre traseul parcurs de giulgiu și despre efectele reparațiilor și manipulării sale de către oameni.

„Giulgiul reprezintă o adevărată arhivă de informații genetice, acumulate de-a lungul secolelor prin interacțiunea cu oamenii și prin expunerea la factorii de mediu”, afirmă Noemi Procopio, cercetătoare în domeniul științelor criminalistice la Universitatea din Lancashire, Marea Britanie.

Deși au mai fost efectuate teste ADN asupra pânzei, de această dată cercetătorii au mers mult mai departe, utilizând o metodă de secvențiere metagenomică de ultimă generație, fără PCR.

Absența metodei PCR înseamnă că fragmentele de ADN nu au fost copiate artificial prin reacția de polimerizare în lanț, ceea ce reduce riscul apariției unor distorsiuni în rezultate.

Adăugând și ceilalți termeni tehnici – secvențierea de ultimă generație (care permite citirea simultană a milioane de fragmente ADN) și abordarea metagenomică (prin care se caută ADN provenit de la orice tip de organism, nu doar de la unul singur) – devine clar de ce această analiză este mai cuprinzătoare decât testele anterioare.

Analiza a scos la iveală numeroase descoperiri.

Cercetătorii au identificat urme de ADN provenite de la mai multe linii genetice umane, inclusiv din Europa și Orientul Mijlociu, precum și material genetic de la animale precum câini, pisici, porci, cai, bovine și găini.

Au fost descoperite și indicii că Giulgiul a intrat în contact cu fragmente de coral roșu mediteranean, utilizat pe scară largă în trecut pentru bijuterii și obiecte decorative, precum și cu urme de plante agricole, inclusiv grâu și porumb.

De asemenea, au fost identificate urme genetice asociate morcovilor, bananelor, portocalelor, arahidelor și cartofilor.

Porumbul și arahidele sunt culturi originare din America, în timp ce bananele și portocalele au ajuns în Europa prin intermediul rutelor comerciale care s-au dezvoltat mai târziu.

Privite împreună, urmele vegetale și animale sugerează, potrivit lui Barcaccia și colegilor săi, că pânza a fost contaminată cel mai devreme în perioada Evului Mediu târziu, în secolele care au urmat călătoriilor lui Marco Polo și descoperirii Americii de către Cristofor Columb.

„Deși dovezile ADN nu pot răspunde tuturor întrebărilor legate de vechimea sau autenticitatea pânzei, ele oferă informații noi despre istoria sa biologică și demonstrează modul în care progresele științei criminalistice pot scoate la iveală informații noi despre artefactele istorice”, afirmă Procopio.

O mare parte din ADN-ul uman identificat de echipă corespundea profilului genetic al regretatului profesor Pierluigi Baima Bollone. Acesta este cercetătorul care, în 1978, a colectat probe de pe Giulgiul din Torino, probe reanalizate în cadrul celui mai recent studiu.

În afara cercetării ADN, analiza cu radiocarbon a două fire prelevate din racla în care era păstrat giulgiul a indicat date cuprinse între anii 1451–1622 d.Hr. și 1642–1800 d.Hr., perioade mult mai recente decât vechimea presupusă a Giulgiului.

Aceste intervale se suprapun cu perioadele în care se știe că pânza a fost reparată: în 1534, după incendiul de la Chambéry, și din nou în 1694.

„Descoperirile noastre reprezintă o contribuție nouă și importantă în acest domeniu, oferind o imagine detaliată asupra urmelor biologice lăsate de secole de interacțiuni sociale, culturale și ecologice”, scriu cercetătorii în lucrarea publicată.

Există încă numeroase întrebări fără răspuns privind originea și autenticitatea Giulgiului din Torino, însă această analiză oferă informații suplimentare despre trecutul său și demonstrează că, pe măsură ce tehnicile științifice evoluează, putem descoperi tot mai multe lucruri despre această celebră bucată de pânză.

Potrivit cercetătorilor, informații suplimentare ar putea fi obținute prin compararea rezultatelor cu cele provenite din analiza altor textile și artefacte antice. Metodele avansate utilizate în acest studiu și-au demonstrat încă o dată eficiența în identificarea urmelor genetice.

„Giulgiul din Torino continuă să fascineze istoricii, oamenii de știință și publicul larg, iar noi suntem încântați să prezentăm informații noi despre complexitatea biologică păstrată în probele colectate în urmă cu aproape 50 de ani, de către tehnologiile moderne și de ultimă generație de analiză criminalistică a ADN-ului”, declară Procopio.

Cercetarea a fost publicată în revista Scientific Reports.