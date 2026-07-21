Larry Dean Brown se află în închisoarea din comitatul Tarrant, fiind acuzat de crimă, respectiv provocarea intenționată a morții, relatează CBS News.

Potrivit rechizitoriului, bărbatul ar fi folosit mâinile sau un cablu electric pentru a o strangula pe Beverly Bruneau, cu puțin timp înainte de Ziua Îndrăgostiților, în urmă cu 45 de ani.

Descoperirea macabră care a declanșat ancheta

În februarie 1981, polițiștii din Grapevine au fost chemați la un apartament după ce o persoană care sunase la 911 a anunțat că și-a găsit iubita, în vârstă de 35 de ani, fără viață pe podeaua sufrageriei. Femeia avea un cablu electric înfășurat în jurul gâtului și prezenta urme de sânge pe față.

Potrivit documentelor instanței, victima prezenta mai multe răni compatibile cu o confruntare fizică. Anchetatorii au constatat că scena crimei avea „semne evidente” ale unei lupte, fiind descoperite obiecte răsturnate și urme de sânge pe mai multe suprafețe, inclusiv amprente digitale însângerate pe chiuveta din bucătărie.

Polițiștii au discutat și cu un martor care locuia chiar vizavi de apartament și care ceuse intervenția autorităților.

Primele suspiciuni

Anchetatorii au stabilit că Beverly Bruneau era însoțitoare de zbor la compania aeriană Braniff, aceeași companie la care lucra și iubitul ei. Acesta și-a susținut însă nevinovăția și a declarat că se afla la serviciu în momentul crimei, potrivit documentelor instanței.

Ulterior, polițiștii au încercat să discute cu cea mai bună prietenă a victimei, Thelma Brown, care era, de asemenea, însoțitoare de zbor. Aceasta nu se afla acasă, fiind plecată într-un zbor internațional, astfel că anchetatorii au vorbit cu soțul ei, Larry Brown, fost pilot și inginer la Braniff.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că soția sa și Beverly Bruneau erau colege de locuință și coproprietare ale unei case din Dallas, care fusese grav avariată într-un incendiu provocat cu câteva luni înainte de uciderea lui Bruneau.

Anchetatorii au consemnat că răspunsurile lui Larry Brown au fost evazive și au remarcat că acesta avea „o rană recentă la degetul mare al mâinii drepte”, sub unghie, unde stratul superior al pielii fusese rupt.

Cu toate acestea, Larry Brown nu a fost arestat la acel moment.

Beverly Bruneau a fost victima unei crime prin strangulare, iar testele nu au indicat o agresiune sexuală. Hainele victimei au fost colectate și păstrate încă de la autopsie.

În 2010, pe măsură ce tehnologia de analiză ADN a evoluat, hainele lui Bruneau și alte probe au fost trimise la laborator pentru examinare. Analizele au identificat sângele unui bărbat necunoscut, iar profilul ADN a fost introdus în baza de date CODIS, însă la acel moment nu a fost găsită nicio potrivire.

Ancheta reluată a scos la iveală o posibilă fraudă de asigurare

În 2025, polițiștii din Grapevine au redeschis dosarul și au descoperit un acord ipotecar încheiat între Thelma Brown și Beverly Bruneau.

Potrivit documentului, în cazul în care una dintre femei se căsătorea — situație care s-a aplicat în cazul Thelmei Brown — aceasta rămânea responsabilă pentru partea sa din credit până la stabilirea unor noi aranjamente. Împrumutul includea și o poliță de asigurare de viață, iar în cazul decesului uneia dintre proprietare, o parte din datorie urma să fie achitată.

Polițiștii au stabilit că, după semnarea acordului, Thelma Brown s-a căsătorit cu Larry Brown, care fusese concediat de la compania aeriană unde lucrau toți cei implicați. Anchetatorii au mai precizat că acesta deținea o participație într-o companie de construcții.

Cei doi soți au cumpărat o casă în Grapevine și ar fi făcut presiuni asupra lui Bruneau pentru ca aceasta să își găsească un alt coleg de locuință pentru casa din Dallas sau să o elibereze pe Thelma Brown de responsabilitățile financiare.

După ce Bruneau a refuzat în repetate rânduri aceste solicitări, tensiunile dintre ea și familia Brown s-au amplificat. Ulterior, casa din Dallas a fost cuprinsă de un incendiu în timp ce femeia era plecată din oraș.

În aceeași noapte, după intervenția pompierilor de la Dallas Fire-Rescue, un al doilea incendiu, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost provocat intenționat, a izbucnit și a provocat pagube importante locuinței.

În februarie 2026, polițiștii din Grapevine au apelat la ajutorul Biroului Șerifului din comitatul Larimer, unde Larry Brown locuia în orașul Loveland.

Autoritățile au supravegheat locuința acestuia și au colectat probe ADN din gunoiul lăsat la marginea drumului, inclusiv de pe sticle de Cola și o sticlă de sos pentru grătar.

Probele au fost trimise la laborator, iar în luna mai rezultatele au arătat o potrivire cu sângele identificat pe hainele lui Beverly Bruneau.

Larry Brown a fost ulterior arestat și transportat în închisoarea din comitatul Tarrant, unde se află în prezent sub acuzația de crimă.

Individul a fost identificat după probe ADN din gunoi

Criminologul Alex del Carmen, care nu este implicat în anchetă, a explicat că progresele tehnologiei ADN permit polițiștilor să rezolve cazuri rămase fără răspuns timp de decenii.

„Acesta este nimic mai mult decât o aplicare eficientă a legii. De aceea este atât de important ca încăperile în care sunt păstrate probele să fie menținute corespunzător. Acest lucru ajută la păstrarea integrității probelor și, în unele cazuri, a ADN-ului de-a lungul anilor. În urmă cu 45 de ani, nu aveam nicio idee că vom ajunge în punctul în care suntem astăzi”, a precizat acesta.

Anchetatorii au luat în calcul și ipoteza unei posibile fraude de asigurare după incendiul care a afectat locuința din Dallas.

Potrivit documentelor instanței, Larry Brown ar fi încercat să obțină o evaluare a casei prin intermediul companiei sale de construcții și ar fi confruntat-o pe Beverly Bruneau cu câteva zile înainte de moarte, după ce aceasta a refuzat să semneze documentele.

Brown ar fi recunoscut ulterior episodul în fața polițiștilor. De asemenea, anchetatorii au notat că acesta a fost inițial cooperant, dar ulterior a refuzat prelevarea amprentelor, testul poligraf și fotografierea rănilor pe care le avea.

Cazul a fost reluat în 2026, când polițiștii din Grapevine au colaborat cu autoritățile din comitatul Larimer pentru a obține probe ADN de la Larry Brown, care locuia în Loveland. Mostrele prelevate din obiecte aruncate la gunoi au fost analizate, iar rezultatele au indicat o potrivire între ADN-ul lui Brown și sângele găsit pe hainele victimei. În urma acestei descoperiri, bărbatul a fost arestat și este cercetat pentru crimă.