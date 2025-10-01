Cum a descoperit John Malkovich că e 43% român. „Asta e tot ce știu”

Actorul și producătorul de film John Malkovich spune despre el că e pe jumătate român. A avut revelaţia în urma unui test ADN.

Pe marele ecran, chiar interpretează un român celebru. Actorul dublu nominalizat la Oscar a intrat în pielea dirijorului Sergiu Celibidache. Filmul „Cravata galbenă'' va apărea, curând, în cinematografe.

Un test ADN făcut mai mult în glumă l-a ajutat pe cunoscutul actor american să afle că ar putea avea origini românești. Ştia cu siguranţă că bunicii paterni au fost europeni.

John Malkovich, actor: „Sora mea și cu mine am făcut un test ADN, cred că era prin National Geographic, dar nu mai știu sigur. Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare. Dar a ieșit că sunt român 43%. Aproape deloc evreu, nimic african, restul era ceh, ceea ce dă un pic de sens poveștii despre orașul Brno. Pe atunci, la nașterea bunicului meu, zona încă era sub Imperiul Habsburgic. Nu mult după, bineînțeles, imperiul s-a destrămat, odată cu sfârșitul Primului Război Mondial. Asta e tot ce știu, asta a arătat testul ADN.”

Cert este ca John Malkovich a venit des în ţara noastră pentru diverse proiecte artistice, iar curând îl vom vedea în rolul faimosului dirijor roman Sergiu Celibidache.

Malkovich a muncit temeinic pentru acest personaj complex.

Andreea Esca: Care parte a scenariului vi se pare cea mai solicitantă?

John Malkovitch: „Dirijatul propriu zis, pentru că oamenii se antrenează o viaţă ca să fie dirijori, nu poţi să faci asta în 50 de lecţii…"

Andreea Esca: Şi aveţi un dirijor profesionist cu care învăţaţi?

John Malkovitch: „Da, Konrad von Abel. Care a fost elevul lui Celibidache, îmi e foarte de folos."

Filmul „Cravata galbenă”, care, pe lângă John Malkovich, îi are ca protagoniști pe Sean Bean şi Kate Phillips, va apărea în cinematografele din toată țara pe 14 noiembrie.

