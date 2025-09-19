O mamă din Chile și-a regăsit fiicele gemene adoptate ilegal, după 45 de ani. VIDEO

O femeie din Chile, căreia i-au fost furate fiicele gemene în 1979, s-a reunit cu acestea pentru prima dată după patru decenii și jumătate.

Întâlnirea emoționantă dintre María Verónica Soto, 64 de ani, și fiicele sale, Maria Beatrice și Adelia Rose Mereu Chessa, a avut loc în orașul chilian Concepción, din provincia Biobío, după ce gemenele, acum în vârstă de 46 de ani, au zburat din Italia, unde au crescut, potrivit CNN.

A fost pentru prima dată când Soto și-a văzut fiicele de la vârsta de opt luni. Gemenele au știut dintotdeauna că au fost adoptate în Chile, dar nu aveau nicio amintire despre mama lor.

În 1979, când Chile se afla sub dictatura generalului Augusto Pinochet, Soto, pe atunci în vârstă de 19 ani, a născut gemenele în orașul Hualpén, în provincia Biobío. După un control medical de rutină, când fetițele aveau opt luni, Soto a spus că i s-a comunicat că fiicele trebuie să rămână pentru evaluare. Ea a fost asigurată că vor primi ajutor medical și nutrițional.

La scurt timp însă, spune Soto, clinica guvernamentală i-a luat copiii, acuzând-o că nu le-ar fi oferit hrană adecvată. Când a mers la poliție, i s-a spus să meargă la tribunal. Acolo a aflat că bebelușii fuseseră deja dați spre adopție unui cuplu italian. Mai târziu, Soto a descoperit că certificatele de naștere fuseseră falsificate pentru a apărea că părinții nu s-au prezentat să-și înregistreze copiii.

„Copiii Tăcerii”

Potrivit oficialilor chilieni, în perioada dictaturii Pinochet (1973–1990), mii de bebeluși au fost furați de la mamele lor biologice și vânduți spre adopție, în principal către cupluri din Statele Unite și Europa. În Chile, aceștia sunt cunoscuți drept „Copiii Tăcerii”. Unii bebeluși au fost luați de la femei vulnerabile și sărace și vânduți ilegal agențiilor de adopții, așa cum pare să fie cazul fiicelor lui Soto. Alți nou-născuți au fost cedați de bunici, care conspirau împreună cu medici, preoți și călugărițe pentru a ascunde o sarcină considerată rușinoasă social. În multe cazuri, termenul de prescripție a expirat. În altele, cei responsabili au murit. În timpul dictaturii represive, când mii de opozanți au fost uciși sau au dispărut, apărarea drepturilor proprii putea însemna închisoare sau chiar mai rău.

„Acum se ascultă femeile. Atunci, nu se ascultau femeile. Nu se ascultau mamele. Noi, femeile, nu puteam vorbi în acei ani așa cum putem acum”, a spus Soto.

În iunie, pentru prima dată în istoria țării, un judecător chilian a anunțat că va pune sub acuzare cinci persoane pentru furt de copii în scopul adopției. Judecătorul Alejandro Aguilar Brevis, de la Curtea de Apel Santiago, responsabil de investigație, „a stabilit că în anii 1980” a existat o rețea de funcționari din sănătate, preoți catolici, avocați, asistenți sociali și chiar un judecător, care identificau bebeluși proveniți în principal din familii sărace și îi vindeau pentru adopție către cupluri străine pentru sume de până la 50.000 de dolari, potrivit unui comunicat al justiției chiliene.

Judecătorul i-a pus sub acuzare și a emis mandate de arestare pentru cele cinci persoane, cerând plasarea lor în detenție preventivă pentru „asociere infracțională, răpire de copii și abuz de autoritate”. Investigația, axată pe orașul San Fernando din centrul Chile, nu are legătură cu cazul lui Soto.

„În sfârșit ne-am găsit mama”

Drumul anevoios și de lungă durată până la reuniune a început în 2020, când Soto a contactat ONG-ul „Nos Buscamos” („Ne Căutăm”), dedicat reunirii copiilor adoptați ilegal cu părinții lor biologici. Constanza del Río, fondatoarea și directoarea executivă a organizației – ea însăși adoptată ilegal în copilărie – i-a recomandat imediat un test ADN, pe care Soto l-a făcut.

Ea și-a trimis proba la o bancă de ADN din Statele Unite, gestionată de My Heritage, o platformă de genealogie online care colaborează cu ONG-uri precum Nos Buscamos pentru a ajuta oamenii să-și găsească rudele dispărute. „Și timp de cinci ani, ne tot întreba: «Ce se va întâmpla acum?»”, a spus del Río. „Iar eu îi spuneam: «Trebuie să așteptăm ca și cealaltă parte să facă pasul»”, adică una dintre fiice sau nepoți să facă același test ADN.

La începutul acestui an, acest lucru s-a întâmplat. În martie, fiul uneia dintre fiice, nepotul Maríei Soto, a făcut testul ADN și și-a găsit bunica. Apoi a intrat pe Facebook. „În 20 de minute deja vorbeau”, a spus del Río.

Del Río afirmă că, pe baza discuțiilor cu autoritățile chiliene, ar putea exista până la 25.000 de cazuri în toată țara. Numai organizația ei are o bază de date de 600 de părinți biologici și copii care își caută familia.

Soto spune că nu și-a pierdut niciodată speranța că într-o zi își va revedea fiicele. „Mama mereu v-a căutat”, le-a spus ea fetelor în timpul îmbrățișării pline de lacrimi. Pe 10 septembrie, gemenele au zburat din Italia în Chile, aterizând la Concepción. Aeroportul, de obicei liniștit, s-a transformat într-o scenă festivă. Alături de Soto și familia ei extinsă, zeci de jurnaliști și oficiali locali s-au adunat să aștepte sosirea gemenelor.

Fetele au alergat în brațele mamei biologice pentru o îmbrățișare îndelungată, plină de emoție, în timp ce Soto repeta: „Mama mereu v-a căutat.” Soto nu vorbește italiană, iar gemenele nu știu încă spaniola, dar emoția momentului nu a avut nevoie de traducere.

„Atât de multe emoții și foarte, foarte fericite pentru că, în sfârșit, ne-am găsit mama… vrem să fim cu ea, cu familia, cu toți frații, cu toți unchii, cu toți verii, cu toată lumea!”, a spus Maria Beatrice Mereu Chessa, vorbind în numele amândurora.

„Dumnezeu m-a auzit”, a spus Soto după reuniunea plină de bucurie. „Pentru mine, a fost ca și cum mi-aș fi născut din nou fiicele, dar într-o versiune adultă.”

Soto și fiicele ei spun că ambele familii au fost înșelate – cea din Chile și părinții adoptivi din Italia, care nu știau că fetele au fost luate de la mama biologică fără consimțământul acesteia.

Deși a petrecut aproape o jumătate de secol despărțită de fiicele sale gemene, Soto spune că se consideră binecuvântată. Multe mame, spune ea, nu și-au găsit niciodată copiii pierduți, iar altele au murit așteptând o reuniune care nu a mai venit.

„Am luptat până când mi-am găsit fetele. De aceea le spun mamelor să nu renunțe. Să bată la uși, pentru că acum există mai multe posibilități, cu ajutorul tehnologiei”, a spus Soto.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













