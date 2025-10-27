”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump

Viktor Orban și Donald Trump
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.

"Cu preşedintele Trump, discutăm despre cum să construim un sistem sustenabil pentru economia ţării mele, deoarece Ungaria este puternic dependentă de petrolul şi gazele ruseşti. Fără ele, preţurile la energie vor creşte vertiginos, provocând penurii de aprovizionare", a explicat Orban, într-un interviu publicat în ziarul italian La Repubblica.

Referitor la aceste sancţiuni datorate lipsei unui angajament serios al Rusiei faţă de procesul de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina, Orban a răspuns că, "din punctul de vedere al Ungariei", preşedintele american a făcut o greşeală cu sancţiunile şi se va căuta o soluţie.

”Din păcate, nu avem niciun rol de jucat”

Premierul ungar s-a întâlnit luni cu Papa Leon al XIV-lea, căruia i-a cerut sprijin pentru eforturile Ungariei de a opri războiul din Ucraina. De asemenea, Orban se va întâlni cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Împreună cu Meloni, el a anunţat că vor discuta despre "viitorul economiei europene, deoarece nu sunt multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte războiul din Ucraina".

Viktor Orban
Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”

Şi în acest sens, Orban a explicat: "Am delegat americanilor şi ruşilor capacitatea de a rezolva acest război. Din păcate, nu avem niciun rol de jucat. Europa este complet exclusă din peisaj". 

După ce a declarat că a oprit al optulea război în 8 luni, Trump pornește spre Japonia pentru întâlnirea cu împăratul nipon

