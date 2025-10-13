Virgil Ghiţă, după ce a adus victoria în meciul cu Austria: E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea de fotbalist

Stiri Sport
13-10-2025 | 07:26
Virgil Ghiță

Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră.

 

autor
Mihaela Ivăncică

“Este un gol aparte, e una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea de fotbalist. Am văzut mingea la Ianis şi avem o conexiune aparte. Am avut şi noroc. Cred că am făcut un meci foarte bun, unul dintre cele mai bune făcute de noi. Golul trebuia să vină mai devreme, dar victoriile astea sunt mai dulci.

Ei au veni azi cu gândul la victorie, dar nu au avut nicio ocazie mare. Am dominat total şi cred că am făcut o treabă bună.

Sperăm să facem rezultate pozitive în celelalte două meciuri”, a spus Ghiţă.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

Citește și
romania austria
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

Sursa: News.ro

Etichete: romania, fotbal, austria, meci,

Dată publicare: 13-10-2025 07:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”
Stiri Sport
Reacția lui Mircea Lucescu, după victoria cu Austria: „A învins inteligenţa şi cunoaşterea. Nicio minge nu ne-a surprins”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat duminică seara, după victoria cu Austria (1-0) în preliminariile CM 2026, că succesul a fost al inteligenței și al cunoașterii, lăudându-și jucătorii pentru perseverență.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii
Stiri Sport
Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria. Ce spune despre duelul cu austriecii

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren.

Meciul România – Austria, din preliminariile CM. Măsurile anunţate de Jandarmerie. Program STB prelungit
Stiri actuale
Meciul România – Austria, din preliminariile CM. Măsurile anunţate de Jandarmerie. Program STB prelungit

Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Recomandări
Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie
Romania, te iubesc!
Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

Uscați de nepăsare, partea a II-a. Dosarul despre lipsa pădurii din Voila a stat până de curând ascuns prin sertarele Gărzii de Mediu Braşov. A ieşit la iveală şi a plecat către organele de anchetă după ce am întrebat de soarta lui.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28