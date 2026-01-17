Viktor Orban: 2026 va fi un an al pericolelor şi oportunităţilor pentru Ungaria. Votul din aprilie va decide direcția țării

17-01-2026 | 07:04
Viktor Orban
Anul 2026 va fi unul al pericolelor şi al oportunităţilor pentru Ungaria, a declarat vineri premierul Viktor Orban, în intervenţia sa săptămânală la postul public de radio, potrivit MTI.

Mihaela Ivăncică

Orban a spus că riscurile trebuie să fie diminuate, iar oportunităţile să fie fructificate, apreciind că alegerile parlamentare din aprilie sunt decisive.

''Partidele de la guvernare pledează pentru o opţiune sigură'', a spus şeful executivului ungar, care a evidenţiat importanţa ''continuităţii şi a capacităţii de a evita pericolele şi de a valorifica oportunităţile''.

''Dacă Ungaria trece la calea Bruxellesului, o victorie a forţelor pro-Bruxelles ar însemna un război economic, amplificând riscurile şi provocând pagube grave asupra ţării'', în timp ce rămânerea pe ''calea ungară'' i-ar permite Ungariei să fructifice oportunităţile existente, a adăugat el.

Premierul ungar a evidenţiat măsurile care sunt deja în vigoare în acest an, printre care o creştere de 11% a salariului minim, prelungirea excepţiilor privind taxa pe venitul personal şi facilităţi fiscale pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

''Platforma noastră este clară: respingerea căii Bruxellesului, evitarea unui război economic şi rămânerea pe calea ungară - calea unei economii pe timp de pace'', a subliniat Viktor Orban.

Sursa: Agerpres

