V. Orban: Dreptul internațional nu e reper pentru marile puteri. Ungaria se va orienta în funcție de interes, chiar și imoral

Viktor Orban consideră că dreptul internațional nu mai constituie de acum un reper pentru marile puteri, iar de aceea Ungaria se va poziționa în funcție de interesul său, chiar dacă acesta este imoral.

Viktor Orban consideră că atacarea Venezuelei de către SUA, deși este o ”veste bună” pentru maghiari, demonstrează că dreptul internațional nu mai constituie un reper pentru marile puteri, iar de aceea Ungaria se va poziționa de acum doar în funcție de interesul ei, chiar dacă acesta ar fi imoral.

Declarațiile premierului maghiar evocă un pragmatism dus la limita cinismului, dar se înscriu în logica discursului său obișnuit.

Se știe că Viktor Orban atacă Uniunea Europeană mergând pe aprecierea că Rusia lui Vladimir Putin, China lui Xi Jinping și SUA ale lui Donald Trump sunt ”stăpâni” mai puternici, motiv pentru care se străduie să intre în grațiile acestora, dar să rămână și în UE, care îi furnizează bani și conexiuni europene.

Acum, Viktor Orban încearcă să se facă din nou apreciat de Donald Trump, pe care îl laudă pentru atacarea Venezuelei.

Evenimentul în sine are însă implicații geopolitice globale extrem de puternice și evidente, care îi prilejuiesc lui Viktor Orban emiterea unor reflecții neașteptat de raționale pe alocuri.

Poziția Ungariei lui Viktor Orban: ”Socotim că americanii au nevoie de resurse de energie mai ieftine”

Premierul suveranist al Ungariei apreciază atacarea Venezuelei de către SUA ”ca fiind o manifestare puternică a noii lumi”, scrie Hirado.

În urma acestui eveniment, ”Statele Unite vor fi capabile să controleze aproximativ 40-50% din rezervele mondiale de ţiţei, iar această capacitate va fi deja suficientă pentru a influenţa semnificativ preţurile”.

”Noi socotim că americanii au nevoie de resurse de energie mai ieftine pentru programul economic anunţat de preşedinte, iar aceasta este o veste bună pentru Ungaria”, a declarat Viktor Orban. Asta pentru că ”americanii vor putea include zăcămintele de ţiţei ale Venezuelei în circuitul comercial mondial. Ceea ce înseamnă că oferta va creşte, iar această situaţie va conduce la scăderea preţurilor”, argumentează premierul maghiar.

Potrivit acestuia, ”războiul ruso-ucrainean şi situaţia americano-venezuelană sunt diferite în ceea ce priveşte contextul lor politic şi temeiul lor legal”. Viktor Orban nu a detaliat însă aceste diferențe, pentru a nu-l supăra pe celălalt mare ”prieten” al său, Vladimir Putin.

Și a încheiat subiectul Venezuela cu o declarația mai degrabă ciudată: i-a urat succes, pentru că ”are în față un viitor strălucit”.

”Poziția Ungariei este evitarea creionării unei poziții morale globale”

Apoi, în aceeași logică a menajamentului pentru cei în grațiile cărora vrea să rămână, premierul Ungariei pare mai degrabă să sprijine SUA în privința unei preluări ostile a Groenlandei. ”Atât Statele Unite, cât şi Danemarca sunt membre ale NATO, iar dacă cineva doreşte să schimbe această situaţie, se poate discuta iniţiativa în cadrul NATO”, a afirmat Viktor Orban.

Trecând la considerații teroretice, prim-ministrul Ungariei ”a punctat că semnificaţia dreptului internaţional s-a schimbat deja totalmente: în timp ce anterior s-a făcut abstracţie de acesta doar cu un oarecare sentiment de ruşine, acum a devenit complet evident că dreptul internaţional nu constituie un reper în privinţa deciziilor mai multor mari puteri”.

În consecință, din moment ce dreptul internațional devine opțional, și Ungaria trebuie să se poziționeze în funcție de interesul său, chiar dacă acesta ar putea fi catalogat imoral.

”Poziţia Ungariei este evitarea creionării unei poziţii morale globale şi, în schimb, evaluarea unui anumite întâmplări ca fiind benefică sau rea pentru ţară”, a declarat Viktor Orban.

Tocmai de aceea, Ungaria nu se aliază Uniunii Europene care condamnă atât agresiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, cât și ipotetica anexare a teritoriului danez al Danemarcei tot de către americani.

”Nu vrem o politică externă comună, deoarece statele-naţiune nu pot exista fără o politică externă suverană”, a concluzionat Viktor Orban.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













