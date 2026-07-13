Inspectorul PRO a descoperit astfel de cazuri, în care responsabilitatea este a brokerului. Șoferii își pot verifica asigurarea auto pe platforma digitală AIDA.

Cine vinde documente false riscă închisoarea, pentru că fapta este penală.

POLIȚE RCA FALSE, FĂRĂ ACOPERIRE

În România, peste 3 milioane de șoferi circulă fără asigurare RCA, deși este obligatorie prin lege. Asta înseamnă că pentru un sfert din parcul auto înmatriculat nu există în prezent nicio poliță de răspundere civilă. Fenomenul nu se oprește aici. Există conducători auto care merg chiar și cu asigurări falsificate.

Cum este cazul unei șoferițe din București, care a descoperit întâmplător că a circulat aproape un an cu o poliță inexistentă. Femeia a dorit să-și păstreze anonimatul.

”-10 luni de zile am stat fără asigurare.

-În toată acea perioada ați circulat cu un document pe care dvs îl știați valid și de fapt era fals?

-Da, exact așa! Exact aceasta este situația!”.

POLIȚA RCA FALSĂ VS POLIȚA RCA REALĂ

La prima vedere, polița RCA pentru care a plătit aproape 2.000 de lei pare reală. Are toate elementele unei asigurări conforme. Cu o singură excepție: seria și numărul. Acestea au fost copiate dintr-o altă asigurare, făcută pentru o remorcă.

Ambele polițe, atât copia păgubitei, cât și originalul au același autor: o femeie broker pe care am identificat-o pe site-ul Autorității pentru Supraveghere Financiară.

În Registrul Intermediarilor, femeia are un cod unic de agent, care apare pe ambele chitanțe: autoturism și remorcă. Numai una e însă, validă: cea care asigura remorcă, fiind singurul document înregistrat în sistem.

Corespondent ProTV: ”Fapta e penală. Toți aceia care vând documente false riscă închisoarea, de la 6 luni la 3 ani. Mergem s-o căutăm pe doamna Maruster. Vinde și acum asigurări într-o clădire de birouri, din zona Pipera, din Capitală”.

”-Eu mă numesc Andreea Dăscălescu, sunt de la ProTV și la noi a ajuns o sesizare că dvs ați făcut o asigurare falsă.

-Da, o știu pe doamna… Când m-a sunat dânsa și mi-a zis, eu i-am spus chiar v-am făcut una bună”.

”Chiar eu nu mă înțeleg pe mine cum de fac tot timpul așa...”

Îi arătăm că nu are dreptate. Atât asigurătorul Groupama, care apare pe polița, cât și firma EXA Broker, cu care a colaborat dna Maruster - confirmă că documentul și chitanța sunt falsuri.

”-Știți că este un fals în acte asta, nu?

-Da, știu…

-Să copiezi de pe un original aceeași serie, același număr... nu știu cum v-a venit ideea să copiați de pe o altă polița.

-Așa mi-a venit atunci... altă idee nu mi-a venit!”.

Cu dovezile pe masă, doamna Maruster a încercat o scuză.

”Programul în care facem noi asigurari n-a mers și când am vrut să-i fac doamnei, am zis... hai, că până diseară o merge, i-o fac ca lumea și asta o șterg. Am uitat de ea… am uitat de ea, pur și simplu”.

Ca să ne convingă de bunele sale intenții, a sunat-o pe păgubită. Reacția care a urmat nu îi este deloc favorabilă.

”-E o vrăjeală.

-Iubita mea, așa ți-am explicat și ție atunci, că nu mi-a mers programul.

-Nu mă lua cu iubita, nu mă lua cu nimic! 10 luni de zile am stat fără asigurare. Nu mi-ai returnat niciun ban, de care tu te-ai folosit până la urmă, că au intrat în buzunarul tău. Să nu mă bagi pe mine în falsurile pe care le faci tu și matrapazlâcurile… Am toate discuțiile pe WhatsApp.

-Iubita, dacă eu făceam chestiile astea nonstop, atunci da, erau… Dar dacă eu am făcut una în 30 de ani…”.

Din nou, afirmațiile ei par să nu corespundă realitățîi. Într-o conversație privată cu păgubita, brokerița recunoaște că a fost nevoită să refacă mai multe asigurări care nu ar fi fost valide.

”Când s-au sesizat, ți-am spus că s-au luat de noi că noi am făcut greșeală și suntem obligate să va facem asigurările vouă. Au fost 6 persoane cărora eu le-am făcut asigurările”.

”-Când am venit la dvs., de ce ați zis că a fost un caz izolat?

-Chiar eu nu mă înțeleg pe mine cum de fac tot timpul așa, deci am făcut una pe lună.

-Vorbiți despre polițe pe care nu le-ați înregistrat în sistem.

-Da, da!”.

Brokerița recunoaște ”furăciunea” și spune cum a luat banii

Se pare că nu sunt doar 6 oameni păcăliți, ci și unul dintre angajatorii doamnei Maruster. Firma EXA Broker, cu care femeia a colaborat până în decembrie 2024, ne-a transmis că, în numai 3 luni, această ar fi încheiat 330 de polițe. Iar sumele încasate, aproximativ 77.000 de euro, nu ar fi ajuns niciodată la companie.

”Reporter: Ce ați făcut cu banii? De ce nu i-ați dat mai departe?

Luiza Maruster, brokeriță: N-am luat banii ăștia odată, luam ce mai aveam de plată, aveam bănci, mi-am luat jocuri acolo, m-am încurcat cu copilul că și-a cumpărat o casă. Nu-ți dai seama... am zis, hai 10.000, hai lasă câți sunt... 50.000, 70.000 și uite așa s-au adunat.

Reporter: Știți cum se numește asta, nu? Furăciune!

Luiza Maruster: Păi, da, normal, da, da!”.

Pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a deschis un dosar penal pentru cercetare in rem.

Altfel, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară este instituția care autorizează și controlează toți brokerii și toți asigurătorii. Am prezentat cazul nostru vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu.

”Reporter: Doamna lucrează în continuare bine mersi. Cum ați mai autorizat-o?

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF: Până când nu există o finalizare a anchetei pentru a se dovedi că este și o faptă penală…

Reporter: O luați de bună…

Sorin Mititelu: Nu... pe aspectul conduitei profesionale, ar putea fi avute în vedere anumite acțiuni, se interepretează și în ce context a fost acea eroare.

Reporter: Păi, auziți ce zice, nu i-a mers programul, dar nu i-a mers vreun an de zile.

Sorin Mititelu: Când sunt elemente noi, normal că se face o reevaluare a situației.

Reporter: Acest lucru a fost încă de atunci adus la cunoștința ASF-ului, adică se știa.

Sorin Mititelu: Mi-ați prezentat filmulețul acela... va fi posibil să reevaluăm situația”.

Dar, cum putem să ne ferim de așa ceva? Există o metodă sigură: platforma digitală AIDA. Trebuie doar să introducem numărul de înmatriculare. Platforma, administrată de Biroul Asigurătorilor, este singură baza de date din România care oferă astfel de informații oficiale. Pot fi verificate acolo, în timp real, toate autovehiculele pentru care au fost încheiate polițe RCA valide.