În același dosar, a mai fost reținut și Evgeni Poliakov, potrivit Agerpres.

USR a transmis miercuri că Alexandru Munteanu are dublă cetățenie, română și moldovenească, iar dacă acuzațiile la adresa lui se vor confirma, atunci riscă excluderea din partid.

DIICOT a efectuat 12 percheziții

Procurorii DIICOT au deschis în acest caz un dosar penal având ca obiect investigarea unor infracțiuni privind încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite în Uniunea Europeană, precum și comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare, fiind efectuate miercuri 12 percheziții domiciliare în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov.

Conform surselor, pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizați Evgeni Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei.

Concret, spun surse din anchetă, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu a coordonat și a participat la operațiunile de comercializare și transfer al utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăți paravan din Germania și Kazahstan, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus, Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancțiuni UE, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.

În acest sens, împreună cu Evgeni Poliakov, Alexandru Munteanu a inițiat operațiunea de transfer al utilajului VL40 și a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deși, anterior, autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv din cauza existenței riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.

Utilajul ar fi putut fi folosit în scopuri militare

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.

Anchetatorii afirmă că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.