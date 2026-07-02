Diferența este că la noi cei din Consiliul Județean și-au dat seama abia după 2 ani de la achiziție că nu îl pot opera. Amfibiul ar fi trebuit să facă circuite pe Dunăre, între România și Bulgaria. Dacă până în decembrie nu se va întâmpla acest lucru, Consiliul Județean va trebui să dea toți banii înapoi. Inspectorul PRO a găsit autobuzul într-un hangar.

Suntem pe malul Dunării la Călărași, unde Consiliul Județean a dat aproape un milion de euro pentru un autobuz amfibiu. Este vorba despre un autovehicul ce poate circula atât pe uscat, cât și pe apă. Imaginile sunt din timpul unor probe. Proiectul este unul turistic, transfrontalier, prin care călătorii ar trebui să traverseze Dunărea în Bulgaria, la Silistra. Până acum, vehiculul nu a făcut nicio cursă cu turiștii.

Între Călărași și Silistra nu există un pod, așa că traversarea Dunării se face cu bacul. Tocmai de aceea, autoritățile au găsit o alternativă spectaculoasă și au cumpărat un autobuz amfibiu. Proiectul european ar fi trebuit să se finalizeze acum 3 ani. Haideți să vedem unde am găsit autobuzul.

De fapt, proiectul ar fi trebuit să fie gata încă din decembrie 2023. Pentru a nu se pierde finanțarea europeană, Ministerul Dezvoltării a prelungit de două ori termenul de punere în funcțiune.

Marius Fulga, reprezentant Consiliul Județean Călărași: Problema pe care am stat atât de mult timp s-o rezolvăm a fost cea legată de înmatriculare. Având în vedere că nu s-a mai înmatriculat niciun autovehicul amfibiu în România, autoritățile au fost destul de reticente.

Autobuzul amfibiu a ajuns, practic, în Călărași cu o lună înainte de termenul la care trebuia să fie dat în funcțiune. Înmatricularea vehiculului a durat un an, până în ianuarie 2025.

La scurt timp însă, Autoritatea Navală Română a anunțat că acest pas nu este suficient.

De ce nu poate fi folosit

Amfibiul are nevoie și de o autorizație pentru transport de persoane, care poate fi obținută doar de către firme, nu și de autorități publice. Fără acest document special, autobuzul nu poate transporta turiști: nici pe apă, nici pe uscat.

Consiliului Județean i-a luat un an și 3 luni ca să înțeleagă acest lucru, deși legea e clară. Ca să nu piardă totuși banii europeni, l-a scos la licitație în ultima clipă, sperând ca o firmă să-l poată exploata.

Florin Cocargeanu, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării: Proiectul a fost declarat nefuncțional. În acest moment, termenul a fost prelungit până la sfârșitul acestui an, acesta fiind un termen final. Autoritățile locale au posibilitatea și ar trebui să facă proiectul să devină unul funcțional și să nu se piardă deloc banii europeni.

Reprezentanții Consiliului Județean au tot sperat la o modificare a legislației care să le permită să folosească ambarcațiunea. Dar n-au făcut demersuri concrete pentru asta.

Marius Fulga, reprezentantul Consiliului Județean: Ministerul nu a dorit să actualizeze legislația astfel încât să poată fi operat și de o entitate publică. Nu știa nimeni că o să apară și autovehicule care să și plutească, dar asta nu înseamnă că nu poate fi actualizat.

Licitația organizată în iunie pentru închirierea autobuzului plutitor s-a anulat. Procedura va trebui reluată. Amfibiul rămâne deocamdată în hală.

Asta în condițiile în care malul brațului Borcea, de unde trebuia să plece, a fost amenajat cu milioane de euro. Călărașiul are o gară fluvială modernă, dar goală, faleză și port pentru ambarcațiuni.

Am mers și la Silistra. Nici la ei lucrurile nu stau mai bine. Bulgarii au cumpărat un catamaran electric și au construit o gară fluvială.

Corespondent Știrile Pro TV: Am ajuns în Silistra, iar aceasta este zona construită de bulgari cu 2 milioane de euro, unde ar trebui să ajungă autobuzul nostru amfibiu. Pe aici ar trebui să urce, pe această rampă, care – de altfel, nu ajunge la apă. Niciodată nu s-a făcut un test, să vedem dacă autobuzul poate într-adevăr să urce pe aici.

Turiștii ar trebui să meargă pe jos din port până în centru cam 13 minute, pentru că nu există mijloc de transport. Altfel, nici catamaranul bulgarilor nu funcționează. Doamna Petrova de la Primăria Silistra ne-a condus la ambarcațiune.

Reprezentanta Primăriei susține că, până să se defecteze, catamaranul a făcut câteva plimbări cu turiști, însă n-a traversat niciodată Dunărea.

În total, 8 proiecte transfrontaliere Interreg - realizate de România cu Bulgaria și Ungaria - au fost declarate nefuncționale. Dacă nu vor fi finalizate până la sfârșitul anului, există riscul ca autoritățile locale să returneze mulți bani europeni… cheltuiți deja.