Cer, la rândul lor, ca amenzile să fie amânate până în primăvară, astfel încât să nu fie nevoiți să suporte costuri din cauza dificultăților întâmpinate în aplicație.

Reporter: „Puteți să vă descurcați cu aplicația?”

Șofer: „Niciodată.”

Reporter: „De ce?”

Șofer: „Pentru că nu este funcțională.”

Aplicația, lansată cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare

Platforma a fost pusă la dispoziția transportatorilor abia acum 15 zile. Iar cu câteva ore înainte de a deveni obligatorie pentru camioane, încă dădea erori.

Sebastian Pop, transportator: „Cu șase ore înainte de pornirea acestui sistem, care prezintă serioase carențe tehnice. ISCTR-ul a promis amenzi. Noi suntem de acord să plătim taxa de drum, dar nu suntem de acord să plătim amenzile.”

Adelin Lobonț, transportator: „Avem timp de la 12 noaptea să începem o procedură care, pentru oamenii cu zeci și sute de camioane în flotă, e aproape imposibilă. Platforma, cu siguranță, va ceda în noaptea asta, la ora 12.”

Transportatorii se tem de amenzi de mii de lei

Sebastian Pop, transportator: „Dacă nu funcționează sistemul, firmele sunt taxate cu 2.000 de lei pentru 12 ore, indiferent dacă au făcut 1 kilometru sau 300, iar amenzile se dau succesiv. Dacă aceste amenzi nu se plătesc în termen de 72 de ore, amenda este de 5.000 de lei. O firmă cu treizeci-patruzeci de camioane poate să acumuleze într-o singură zi 100.000 de lei amenzi.”

Transportatorii din Alba au protestat și ei, având aceleași nemulțumiri.

Șofer: „Am încercat și nu funcționa. Nu puteam să mă loghez. Problema e că nu funcționează sistemul. Ce facem? Amenzile, dacă vin, până ne judecăm, ne luăm banii înapoi. Sunt o grămadă de costuri.”

În plus, șoferii de TIR se tem că o aplicație care nu funcționează corect va crea haos în vămi.