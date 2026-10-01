Victima, în vârstă de 56 de ani, susține că a pierdut 450.000 de lei (aproximativ 85.000 de euro), bani pe care i-ar fi transferat pentru presupuse investiții care promiteau câștiguri considerabile, scrie news.ro.

Marți, polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Buzău au efectuat două percheziții la imobilele persoanelor cercetate, în județul Dâmbovița. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, în baza autorizațiilor emise de instanță.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri, dispozitive electronice, medii de stocare și alte mijloace de probă.

Potrivit IPJ Buzău, în perioada 2023-2024, cele două persoane ar fi abordat femeia în mediul online și ar fi indus-o în eroare, pretinzând că sunt actori străini.

Ulterior, cei doi ar fi determinat-o să trimită mai multe sume de bani într-un cont bancar, sub pretextul unor investiții în active producătoare de dobânzi, care i-ar fi garantat câștiguri importante în viitor.

Cele două persoane au fost duse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere, pentru audieri. Anchetatorii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități a persoanelor vizate.