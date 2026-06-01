Însă aceste valori sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare.

Șofer: „Anul trecut a fost 1.200, acum 1.400. Nu știu de ce să vă zic exact//pur și simplu s-au ridicat prețurile”.

Majorarea o vor simți mai toți șoferii. Tarifele de referință sunt în cele mai multe cazuri mai mari decât cele calculate în noiembrie anul trecut.

Explicații privind tarifele de referință

Corespondent Știrile PRO TV: „Cel mai ridicat tarif de referință este de peste 5.300 de lei și îi vizează pe șoferii din București și Ilfov cu vârsta de până la 30 de ani, care conduc mașini cu un motor care are între 205 - 272 de cai putere. Prețul este mai mare cu aproape 300 de lei față de anul trecut. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1.000 de lei mai mică, iar aici majorarea depășește 250 de lei. Există însă și câteva excepții. Pentru conducătorii auto cu vârsta de peste 60 de ani din Capitala și Ilfov și vehicule puternice tariful de referință a scăzut cu 5,4%. O reducere de aproximativ 200 de lei apare și în cazul celor sub 30 de ani care conduc autoturisme din aceeași categorie.”

Deținătorii de mașini puternice și foarte scumpe nu plătesc întotdeauna cele mai mari polițe pentru că sunt în general implicați într-un număr mai redus de accidente. În plus, astfel de autovehicule nu sunt la fel de numeroase comparativ cu cele din alte categorii.

Reporter: „Când ați făcut ultima dată asigurare?”Șofer: „Acum 2 săptămâni.”Reporter: „Și cum a fost prețul?”Șofer: „Destul de mare.”Reporter: „De ce?”Șofer: „Habar nu am, dar am plătit că altă soluție nu avem. Nu știu funcțiile și cum se calculează”.

Șoferiță: „Se apropie să facem asigurarea.”Reporter: „Și ați verificat prețurile?”Șoferiță: „Nu. Cred că mai mari, cu siguranță mai mari. Păi, având în vedere situația și având în vedere că toate s-au scumpit, posibil ca și asigurarea să fie mai mari”.

Tarifele de referință RCA sunt doar orientative, nu reprezintă prețurile efective ale polițelor. Creșterile reflectă costurile mai mari în urma accidentelor și administrării polițelor.

Explicații din partea brokerilor și industriei

Daniel Soare, broker de asigurări: „Există cazuri particulare în care prezentăm un tarif unui client, iar până la emiterea poliței să avem surpriza că acest tarif să fie mai mare. Nu am avut niciodată o surpriză să zic să fie tariful mai mic, chiar dacă sistemul de bonus, acesta urcă, clienții urcă în sistemul acesta de bonus”.

Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România: „Reparațiile sau în peste 50 %, chiar 60 % din dosarele de daună, despăgubirile se fac în regie proprie, bani care nu mai ajung niciodată în circuitul fiscalizat. Și atunci când vorbim că la service este scump, este scump în comparație cu ce? Cu o reparație nefiscalizată, da este mai scump”.

Potrivit legii, nicio poliță RCA nu ar trebui să depășească tariful de referință cu mai mult de 36 la sută.