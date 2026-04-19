Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în martie 2026 cu 4,91%, ajungând la aproximativ 2,43 milioane, comparativ cu 2,32 milioane de poliţe PAD active la sfârşitul lunii martie 2025, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, societatea care emite acest tip de asigurări.

Comparativ cu luna anterioară, în luna martie 2026 s-a înregistrat o creştere de 1,64%.

Potrivit societăţii de asigurare-reasigurare, la sfârşitul lunii martie, 71,06% dintre poliţele active la nivel naţional erau încheiate în mediul urban şi 28,94% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,44% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cele cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,56% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic).

20,52% din gospodăriile din Transilvania sunt asigurate, doar 3,49% în Bucovina

Pe regiuni, cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania (20,52% din total), Muntenia (19,77%) şi Bucureşti (18,56%), iar cele mai puţine - în Maramureş (3,18% din totalul poliţelor) şi Bucovina (3,49%).

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale emite asigurările obligatorii pentru locuinţe din iulie 2010. Obiectivul principal al societăţii de asigurare-reasigurare este cuprinderea în asigurare pentru cele trei riscuri de catastrofă naturală - cutremure, inundaţii şi alunecări de teren - a tuturor locuinţelor din România.

Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD) costă 130 de lei în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 100.000 de lei) şi 50 euro în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 50.000 de lei).