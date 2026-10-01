„Verificările vizează situațiile în care aceste achiziții sau dezvoltări nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar costurile lor au fost suportate din bugetul societății comerciale. Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizării lor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile ori dacă sunt utilizate, în fapt, în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora”, se precizează în documentul citat, potrivit Agerpres.

ANAF va verifica și amenajările de agrement

Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de societăți vor fi verificate în același mod, cu atenție deosebită asupra celor amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor. În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei, precizează ANAF.

Acțiunile au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal D406 - SAF-T și facturile transmise prin sistemul RO e-Factura.

Verificările vor urmări dacă achiziția este justificată de obiectul de activitate, corectitudinea exercitării dreptului de deducere a TVA și a deducerii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit (amortizare, întreținere, combustibil, reparații), precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a acestor bunuri.

Contribuabilii pot depune declarații rectificative

„A.N.A.F. precizează că nu toate achizițiile de acest tip impun risc fiscal. Societățile care desfășoară efectiv activități în scopul investițiilor derulate (precum cele de turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive și altele asemenea) pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică. Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de demararea verificărilor. Conformarea voluntară permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligațiilor stabilite în urma unui control”, subliniază comunicatul.