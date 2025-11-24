ASF explică rețeta pentru un RCA mai ieftin: „O scădere a daunelor ar trebui să reducă și primele”

iBani
24-11-2025 | 10:38
×
Codul embed a fost copiat

Prețurile asigurărilor obligatorii pentru autoturisme a crescut considerabil în ultimii ani. În plus, tarifele de referință publicate recent de ASF arată o creștere medie de peste 5 procente.

autor
Ștefana Todică

Totuși, dacă numărul accidentelor ar scădea, prețurile ar putea și să scadă, spune Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Sorin Mititelu: “O monitorizare mai strictă și o intervenție preventivă timpuri ajută. Dacă vrem să avem un impact real asupra acestui cost, care în final conduce la prețul viitor al asigurării RCA, trebuie să avem măsuri și de așteptat efecte pozitive în ceea ce privește numărul de evenimente, numărul de accidente. Avem în general o medie 350.000 de evenimente la nivel de țară în fiecare an.”

Sistemele de monitorizare video, cum ar fi e-SIGUR, ar putea ajuta la scăderea numărului de incidente pe șosele.

Sorin Mititelu: “Întâi de toate, este de așteptat ca această scădere a numărului de evenimente rutiere să nu se întâmple peste noapte. El ar putea fi un proces lent. În plus, sub condiția că toate celelalte elemente rămân nemodificate, și mă refer aici la severitatea daunelor, este de așteptat ca în aceleași condiții de cost de operare, la o frecvență a daunelor mai mică, să existe un efect aproape direct proporțional.
Deci o scădere cu 50% a frecvenței daunelor ar trebui să conducă cel puțin la o scădere și a primei, dar în condițiile în care celelelalte elemente rămân constante, de cel puțin de 40%.”

Citește și
bani
Cele mai populare soluții de economisire pentru românii care doresc să se protejeze de creșterea prețurilor

Momentan, tarifele de referință pentru București și Ilfov sunt mult mai mari decât în restul țării. În Capitală, numărul incidentelor în trafic este mai mare.

Sorin Mititelu: “Unele grupuri de asigurați au un risc mai mare și acest lucru se poate identifica dintr-o analiză statistică. Prin urmare, este just ca aceștia să plătească mai mult decât ceilalți, care au prin estimările făcute un estimat de risc mai redus. Elementul principal care face diferența între risc mai mare sau un risc mai mic este dat de frecvența daunelor. (…) Numărul de accidente care conduc la deschiderea de dosare de daună RCA este (…) cu 40% mai mare în București decât în restul țării”.

Sursa: Pro TV

Etichete: preturi, rca, asigurari, ASF,

Dată publicare: 24-11-2025 10:22

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Cele mai populare soluții de economisire pentru românii care doresc să se protejeze de creșterea prețurilor
iBani
Cele mai populare soluții de economisire pentru românii care doresc să se protejeze de creșterea prețurilor

Cu o inflație persistentă, aproape de 10%, mulți dintre românii care reușesc să pună bani deoparte se gândesc cum să îi protejeze de creșterea prețurilor.

Retrospectiva Black Friday 2025. Marian Andrei, iLikeIT: A fost despre detergenți, nu despre televizoare sau laptop-uri
iBani
Retrospectiva Black Friday 2025. Marian Andrei, iLikeIT: A fost despre detergenți, nu despre televizoare sau laptop-uri

Black Friday s-a încheiat,iar acum a sosit momentul să tragem concluziile.

Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii
iBani
Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii

Un șofer din București poate plăti pentru polița RCA chiar și cu 1.500 de lei mai mult decât cineva din alt județ, la aceeași categorie, potrivit tarifelor de referință publicate recent de ASF.

Recomandări
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței
Stiri externe
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței

Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române.

SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru aproape 130 de clienți din București, în urma unui incident la instalație
Stiri actuale
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru aproape 130 de clienți din București, în urma unui incident la instalație

Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 din București au rămas fără gaze după un incident la instalaţia care alimentează imobilul, anunţă Distrigaz Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28