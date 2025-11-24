ASF explică rețeta pentru un RCA mai ieftin: „O scădere a daunelor ar trebui să reducă și primele”

Totuși, dacă numărul accidentelor ar scădea, prețurile ar putea și să scadă, spune Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Sorin Mititelu: “O monitorizare mai strictă și o intervenție preventivă timpuri ajută. Dacă vrem să avem un impact real asupra acestui cost, care în final conduce la prețul viitor al asigurării RCA, trebuie să avem măsuri și de așteptat efecte pozitive în ceea ce privește numărul de evenimente, numărul de accidente. Avem în general o medie 350.000 de evenimente la nivel de țară în fiecare an.”

Sistemele de monitorizare video, cum ar fi e-SIGUR, ar putea ajuta la scăderea numărului de incidente pe șosele.

Sorin Mititelu: “Întâi de toate, este de așteptat ca această scădere a numărului de evenimente rutiere să nu se întâmple peste noapte. El ar putea fi un proces lent. În plus, sub condiția că toate celelalte elemente rămân nemodificate, și mă refer aici la severitatea daunelor, este de așteptat ca în aceleași condiții de cost de operare, la o frecvență a daunelor mai mică, să existe un efect aproape direct proporțional.

Deci o scădere cu 50% a frecvenței daunelor ar trebui să conducă cel puțin la o scădere și a primei, dar în condițiile în care celelelalte elemente rămân constante, de cel puțin de 40%.”

Momentan, tarifele de referință pentru București și Ilfov sunt mult mai mari decât în restul țării. În Capitală, numărul incidentelor în trafic este mai mare.

Sorin Mititelu: “Unele grupuri de asigurați au un risc mai mare și acest lucru se poate identifica dintr-o analiză statistică. Prin urmare, este just ca aceștia să plătească mai mult decât ceilalți, care au prin estimările făcute un estimat de risc mai redus. Elementul principal care face diferența între risc mai mare sau un risc mai mic este dat de frecvența daunelor. (…) Numărul de accidente care conduc la deschiderea de dosare de daună RCA este (…) cu 40% mai mare în București decât în restul țării”.

