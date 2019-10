Mărturii cu ochii în lacrimi la procesul Colectiv: ”Aveam impresia că vine tavanul peste mine”

Mărturii dramatice și lacrimi de tristețe, joi, la Tribunalul București, unde a avut loc un nou termen în dosarul Colectiv.

Supraviețuitori ai tragediei din 30 octombrie 2015 și părinții ai căror copii au murit în club sau în spitale au ajuns în fața judecătorului pentru a povesti dramele prin care trec inclusiv acum, după 4 ani de la acea noapte care a îngrozit o țară întreagă.

Părinții își stăpânesc cu greu lacrimile, însă ochii le sunt încețoșați atunci când îi povestesc judecătorului ce copii buni aveau, studenți cu note bune sau chiar proaspăt casătoriți, care își făceau planuri de viitor.

Ane Mari Golu este mama lui Tudor Golu, fostul chitarist al trupei Axial Lead, care a murit la vârsta de 28 de ani, într-un spital. Băiatul său a fost artist grafic, animator 2D şi 3D, şi tot el a fost cel care a conceput grafica videoclipulului melodiei "The day we die", a trupei Goodbye to Gravity.

”Aveam speranțe foarte mari pentru el”, spune cu voce sugrumată mama. ”Eram destul de apropiați, încă locuia cu noi și ne înțelegeam foarte bine”, încearcă doamna Golu să-i explice judecătorului drama pe care încă o trăiește după moartea copilului.

Acum, femeia spune că atunci când vede oameni pe stradă care seamănă cu Tudor este lovită de o tristețe îngrozitoare. De altfel, după tragedia din Colectiv, doamna Golu s-a îmbolnăvit: are puseuri mari de tensiune și ... nu mai are memoria ca înainte. Aproape 2 ani s-a dus doar la magazinele unde erau case de marcat, pentru că nu mai putea să socotească.

Ane Mari Golu își încheie declarația în fața judecătorului izbucnind în plâns, în timp ce bărbatul încearcă să o liniștească spunându-i să treacă deoparte, ca să se calmeze.

În tot acest timp, în spatele sălii de judecată s-au aflat Cristian Alban și Radu Damian, foștii prieteni și colegi de trupă ai lui Tudor, ascultând în tăcere mărturiile dramatice ale femeii. Și ei au fost în Colectiv în acea noapte și au fost răniți, ajungând la Spitalul Universitar de Urgență București.

Judecătorul poftește în fața sa mai întâi femeile, astfel că începe să vorbească Laura Cristina, fosta iubită a lui Daniel Ciobanu.

Daniel a murit pe 7 noiembrie 2015 la vârsta de 39 de ani.

Era chitarist într-o trupă de rock, iar în acea noapte din Colectiv filma concertul trupei Goodbye to Gravity. Laura și Daniel nu erau căsătoriți, dar se iubeau deja de 7 ani.

Și Laura a fost în acel club-mormânt pe 30 octombrie, iar acum are arsuri pe ambele mâini. Spune că nu înțelege cum a reușit să scape de acolo printre ultimii, ținând camera de filmat în mână.

”După Colectiv, nu știu cine mai sunt! După o chestie de genul asta te gândești care este sensul? Nu există un sens la viață în general”, îi spune femeia judecătorului, care a întrebat-o cum a fost afectată de moartea lui Daniel.

”Unde e justiția, când el era un om din punctul meu de vedere mai bun decât mine?”, întreabă, retoric, Laura, care recunoaște că, de la moartea lui, simte ”o senzație puternică de vinovăție”, pentru că nu a fost ”capabilă” să aibă grijă de el, ”să ieșim împreună din club”.

”Cel mai crunt era dimineața. Deschideam ochii și aveam impresia că vine tavanul peste mine”, spune cu o voce sfâșiată Laura.

Și ea a fost internată în Spitalul de Arși din București, unde a fost tratată pentru arsuri de gradul 3.

În sala de judecată se află și Alex Penescu, acoperit pe creștet și pe mâini, ca să nu se vadă arsurile pe care le-a suferit. Pe cap poartă un batic special, care îi acoperă toată fruntea și ajunge până pe spate, pe toată ceafa. Și mâinile sunt acoperite de mănuși speciale, groase, chiar dacă în sala de judecată este o căldură de nesuportat. Locul este mic, iar ușa stă deschisă, precum și un geam, într-o încercare disperată de a prova un curent de aer care să mai aerisească locul.

Alex Penescu este de profesie avocat și e pasionat de muzică. Era și pianist în Orchestra Medicilor atunci când s-a decis să se ducă să vadă concertul de lansare al albumului ”Mantras of war” pe 30 octombrie 2015.

”Diagnosticul a fost de arsuri gradele III și IV, pe 45 % din suprafața corpului. Fruntea mea a fost cea mai afectată, a fost reconstruită chirurgical cu piele de pe picior. Nasul, fața, ambele mâini și urechea îmi sunt afectate. Mai sunt arsuri ale căilor respiratorii și pulmonare. Mi s-a spus că de 3 ori era să mor pe masă când eram în comă”, i-a spus Alex judecătorului.

”Am fost foarte aproape de cedarea rinichilor. Psihologic vorbind, după 4 ani s-au mai estompat unele chinuri. Dar unele rămân foarte adânci și puternice. Primul șoc l-am avut când m-am privit în oglindă. Auzeam, până să văd, doctorii spuneau cât de bine arată fața. Eu credeam că, practic, nu am nimic. Când m-am văzut, m-am îngrozit și am tradus atunci ce auzeam înainte la medici ca pe o formă de a spune … ce față ai, zi mersi că mai trăiești»”, a mai spus Alex Penescu.

Rănitul din Colectiv a mai mărturisit că trece cu greu peste momentele de anxietate.

”Aproape doi ani, de la o persoană foarte socială, nu am vrut să mă întâlnesc cu absolut nimeni. Sunt momente grele de anxietate, pe care le depășesc foarte greu. Tot timpul trebuie să port baticul medical pe cap. Am fost refuzat în unele locații, unde mi s-a cerut să o dau jos. Am refuzat.”, spune el cu o voce guturală, aproape răgușită de emoție.

Alex Penescu a stat în comă o lună și câteva zile. Și a ieșit din spital cu multe infecții nosocomiale, la fel ca și alți răniți. Acum ... nu-și mai poate folosi mâinile EXACT așa cum o făcea înainte de 30.10.2015, dar .. nu vrea să se dea bătut! Își forțează degetele și încearcă să ignore durerile care apar atunci când nici nu te aștepți!

De ce? Pentru că: ”The day we give in is the day we die”.

În dosarul Colectiv au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu; Daniela Niţă - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niţă (director) şi Viorel Zaharia (pirotehnist), precum şi firmele SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

De asemenea, au fost trimişi în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, 3 angajaţi din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - şef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminiţa Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moţoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiaşi serviciu, dar şi pompierii Antonina Radu şi George Petrică Matei.

În rechizitoriul întocmit de Parchetul General se arăta că patronii de la Colectiv "au încurajat şi permis accesul unui număr de persoane mult peste limita admisă a clubului, în condiţiile în care spaţiul nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgenţă, precum şi desfăşurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) în incinta acoperită a clubului situat pe strada Tăbăcarilor nr. 7, sector 4, în condiţiile amenajărilor interioare improprii unor astfel de activităţi, caracterizate prin existenţa unor materiale uşor inflamabile, montate cu încălcarea dispoziţiilor legale şi pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor şi pentru izolare fonică pe stâlpii de susţinere, pereţi şi tavan, spumă poliuretanică neignifugată), cu consecinţa producerii unui incendiu în seara de 30.10.2015".

65 de oameni au murit în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015, după ce la clubul bucureştean Colectiv a izbucnit un incendiu. În club, trupa Goodbye to Gravity susţinea un concert de lansare a noului album ”Mantras of War”.

Incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului.

Autor: Cristian Matei ”Mumu”.