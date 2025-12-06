Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică: Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat

Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl nu își mai poate asigura funcția de siguranță după avariile provocate de un atac cu drone atribuit Rusiei, avertizează AIEA.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a declarat că o inspecţie efectuată săptămâna trecută a structurii de izolare din oţel, finalizată în 2019, a constatat că impactul dronei din februarie, la trei ani de la începutul conflictului cu Rusia în Ucraina, a degradat structura.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat într-un comunicat că misiunea de inspecţie "a confirmat că (structura de protecţie) şi-a pierdut funcţiile principale de siguranţă, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile de rezistenţă sau la sistemele de monitorizare".

Grossi a spus că reparaţiile au fost deja efectuate, "dar repararea completă rămâne esenţială pentru a preveni degradarea ulterioară şi a asigura siguranţa nucleară pe termen lung".

ONU a raportat pe 14 februarie că autorităţile ucrainene au declarat că o dronă cu un focos exploziv puternic a lovit centrala, a provocat un incendiu şi a deteriorat învelişul protector din jurul reactorului numărul patru, care a fost distrus în dezastrul din 1986.

Autorităţile ucrainene au declarat că drona era rusească. Moscova a negat că ar fi atacat centrala.

Nivelurile de radiaţii au rămas normale şi stabile şi nu au existat raportări de scurgeri de radiaţii, a declarat ONU în februarie.

Explozia de la Cernobîl din 1986

Explozia de la Cernobîl din 1986 a răspândit radiaţii în toată Europa şi a determinat autorităţile sovietice să mobilizeze un număr mare de oameni şi echipamente pentru a face faţă accidentului. Ultimul reactor funcţional al centralei a fost închis în anul 2000.

Rusia a ocupat centrala şi zona înconjurătoare timp de mai bine de o lună, în primele săptămâni ale invaziei asupra Ucrainei din februarie 2022, în timp ce forţele sale încercau iniţial să avanseze asupra capitalei ucrainene, Kiev.

AIEA a efectuat inspecţia în acelaşi timp cu o anchetă la nivel naţional privind daunele aduse substaţiilor electrice de războiul de aproape patru ani dintre Ucraina şi Rusia.

