Interviul exclusiv cu "Goodbye to Gravity" publicat chiar înaintea tragediei din Colectiv

In Romania sunt extrem de putin trupe rock la ora actuala care "suna ca afara", iar aceste este - poate - si unul dintre motivele pentru care multe formatii romanesti de acest gen sunt in continuare in underground.

Acest interviu a fost publicat pe 27 OCTOMBRIE 2015

FOTO: Teodora Maftei

TEXT: Cristian Matei

Cu siguranta insa, Goodbye To Gravity nu intra in categoria trupelor cu "sound" romanesc.

Pornind de la stilul lor (metalcore, alternative metal), sunet sau "prezentare" (logo, videoclipuri, etc), romanii de la GTG si-au construit o imagine aparte pe scena romaneasca, reusind in 2015 sa semneze cu filiala din Romania a celebrului grup de label-uri Universal Records.

In prezent, GOODBYE TO GRAVITY inseamna:

-► Andrei Galut - vocal

-► Alex Pascu - bas

-► Vlad Telea - chitari

-► Mihai Alexandru - chitari

-► Bogdan Lavinius - tobe

Romanii se pregatesc pentru un eveniment foarte important in cariera lor: lansarea celui de-al doilea album, "Mantras of war", un disc foarte bine pregatit, care poate sta fara rusine, in 2015, alaturi de alte albume de gen din SUA sau UK.

Cu aceasta ocazie, Goodbye To Gravity isi invita toti fanii la concertul de vineri, 30 octombrie, unde vor fi prezentate piesele noi.

Si, sub forma de cadou de la GTG: ACCESUL ESTE LIBER!

Pana atunci, Andrei si Alex au raspuns la cateva intrebari legate de noul album "Mantras of war" (care poate fi ascultat aici).

Intrebare: La inceput, cateva detalii pentru cei care nu va cunosc inca. De ce va numiti Goodbye to Gravity si cantati in Romania? :) Adica, este destul de clar ca tinta voastra nu este 100% scena romaneasca (daca ne uitam la nume si versurile exclusiv in limba engleza).

Andrei: Cantam in Romania pentru ca aici ne-am nascut, dar nu tinem neaparat sa si murim aici, iar numele trupei ne defineste pentru ca reflecta reticenta noastra si a muzicii noastre de a fi incadrata in tipare sau reguli stricte stabilite de altii. Deci ar fi asta si faptul ca ne place sa sarim pe scena :) Avem background-uri destul de diferite si ascultam genuri muzicale variate, insa locul in care preferintele noastre se intalnesc si ne ajuta sa cream muzica noua, e Goodbye To Gravity.

I: Aveti deja 5 ani si - iata - 2 albume de cand v-ati lansat sub formula Goodbye to Gravity. Ce feedback ati avut pana acum de “afara”, de la publicul din strainatate si oamenii din acest domeniu, la modul sincer.

Andrei: In acesti ani cred ca am avut feedback de toate felurile, insa in cea mai mare parte a fost pozitiv. Eu personal sunt deschis spre orice fel de feedback atata tip cat e si constructiv. Pe rautaciosi si pe frustrati am invatat sa-i ignor cu brio.

I: Cu ce va deosebiti celelalte trupe de metalcore, sa spunem, care suna ca voi? Si nu ma refer la scenele din Romania, pentru ca, aici, acest gen este destul de putin “consumat”, daca ne uitam si la ce concerte se organizeaza…

Andrei: Am incercat mult sa nu ne deosebim de trupele din afara tarii in ceea ce priveste calitatea inregistrarilor. De cava vreme trupele din Romania a tot fost stigmatizate pentru “sound-ul romanesc”, insa noi nu am facut compromisuri, am vrut sa iesim din aceasta paradigma si totodata sa dovedim ca se poate si in Romania, daca lucrezi si te dedici muzicii tale indeajuns de mult. Din punctual meu de vedere, asemanarea cu celalalte trupe de metalcore se opreste aici si cred ca ceea ce ne deosebeste cel mai mult e continutul pieselor, prin faptul ca albumele noastre nu sunt doar o forma fara fond. Piesele sunt lucrate atent, iar cei care vor avea curiozitatea si rabdarea sa le patrunda, vor descoperi o multime de elemente si conotatii, care poate nu sunt “vizibile” de la primele auditii.

I: Si ajungem la acest eveniment important pentru voi: lansarea celui de-al doilea album: “Mantras of War”. Dati-ne cateva detalii tehnice, in primul rand: cat timp a durat sa-l terminati, unde s-au facut inregistrarile, cu ce producator, etc…

Alex: Procesul de compozitie a inceput, practic, din momentul lansarii primului album - intotdeauna scriem riff-uri, inregistram idei, fie ca suntem acasa sau chiar prinsi in trafic - hard-disk-ul este intotdeauna plin cu schite de piese. Apoi, dupa ce am hotarat care vor fi piesele care vor intra pe disc, procesul de inregistrare a durat cam 9 luni. Ne place sa nu ne grabim, avem luxul sa lucram intr-unul dintre cele mai bune studiouri din Bucuresti, Traian 150, unde, practic, ne simtim ca acasa. Dupa ce tot materialul a fost inregistrat, ne-am imbarcat spre insula greceasca Santorini, pentru a mixa albumul intr-unul dintre cele mai frumoase studiouri din lume, Black Rock Studios (care a luat in 2009 premiul Audiopro pentru cel mai bun studio din lume).



De mix s-a ocupat experimentatul inginer de sunet Kostas Kalimeris, un adevarat veteran in domeniu, cu sute de discuri de aur la activ. Pentru ca totul sa fie finisat la cel mai inalt nivel, am apelat pentru mastering la Svante Forsbäck, inginer care a lucrat cu nume ca Rammstein, Volbeat si Amorphis.

I: Ati avut in vedere vreun concept anume la “Mantras of war” sau pur si simplu sunt cateva idei adunate de-a lungul timpului? Apropo, ce teme ati abordat in noile piese?

Andrei: Insusi numele albumului vine de la faptul ca piesele au aceasta tema recurenta de razboi/conflict interior, insa nu am mers intr-atat de departe cu ea incat sa facem un album conceptual. Piesele sunt toate noi, nu am reciclat idei vechi, deci reflecta exact ceea ce suntem si am fost ca trupa in aceasta perioada de 3 ani de la lansarea primului album pana acum.

I: Ce vom vedea la concertul din 30 octombrie, din Club Colectiv? Ati pregatit cava special sau va fi un concert “clasic” de rock …

Alex: Spectatorii vor avea parte de un show in adevaratul sens al cuvantului, nu doar de un “alt concert de club”, asa cum, din pacate, au fost obisnuiti din partea trupelor romanesti. Conceptul nostru este “larger than life”, vrem sa transpunem publicul pentru o ora si jumatate in alta lume, pentru asta ne vom folosi de decoruri special create pentru acest concert, de un lighting design deosebit, precum si de efecte pirotehnice. Inca un detaliu important: intrarea va fi libera!

I: Va exista si un turneu de promovare, videoclipuri? Ce planuri aveti in continuare?

Alex: Cu siguranta va exista un turneu pe care il vom anunta in curand. Ne propunem sa ajungem in prima faza in tara, apoi ne vom lua inimile in dinti si vom pleca spre Europa.





I: Unde poate fi gasit albumul “Mantras of war”?

Alex: Momentan, el este disponibil ca precomanda pe getmusic.ro, iar de pe 30 octombrie va fi disponibil in format fizic si digital in majoritatea magazinelor de specialitate (benzinarii, librarii etc), precum si pe toate platformele de streaming si download. Bineinteles, CD-urile vor fi disponibile chiar in ziua lansarii si la show-ul de la Colectiv, unde vor beneficia de preturi promotionale.

I: Cunosc trupe din Romania care au si 20 de ani de activitate, dar care nu au reusit sa ajunga in acest timp la nivelul obtinut de voi in doar 5 ani: doua albume, concerte in strainatate, contract cu Universal Romania… Care este secretul? Sau aveti bani si va autofinantati, iar muzica e doar un hobby? Pentru ca se stie ca, in Romania, nu se poate trai (deocamdata) din muzica rock/metal.

Andrei: Nu cred ca avem vreo reteta speciala pentru tot ce am realizat in acesti 5 ani, insa in retrospectiva, a fost cu siguranta foarte multa munca si pasiune la mijloc. Din pacate, evident, in Romania nu se poate trai din genul asta de muzica, deci am fost nevoiti sa ne autofinantam, atat cat ne-am putut permite si in acelasi timp sa reinvestim tot ceea ce am castigat din concerte inapoi in trupa. Pentru noi cel mai important element si totodata “produsul” final, e muzica si aici nu facem compromisuri.

Alex: Cred ca cel mai important e sa vrei sa faci. Cand vrei cu adevarat sa faci ceva, intotdeauna vei gasi sprijin si resurse.

I: La final, un mesaj pentru fanii vostri.

Andrei: Va multumim foarte mult pentru sustinere si abia asteptam sa ne revedem la concerte, sa ne bucuram impreuna de piesele noi, pe viu!

Alex: 30 octombrie, Colectiv. Prezenta obligatorie!

@CristianMatei