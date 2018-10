Marșuri pentru victimele de la Colectiv, organizate peste tot în țară. ”Mi se putea întâmpla și mie”

Pro TV

După trei ani de la tragedia din Colectiv, locul în care au pierit tineri nevinovați a fost marți seară luminat de candele aduse de cei care nu au uitat.

Părinți rămași fără copii, supraviețuitori sau oameni impresionați și revoltați deopotrivă s-au adunat în fața clubului. Toți și-au amintit de noaptea în care România a fost zdruncinată și multe destine s-au schimbat.

În memoria celor 65 de victime, tot marți seară, în București a avut loc un marș al chitarelor, până la clubul în care acum trei ani s-a dezlănțuit infernul.

A fost un marş al tăcerii, fără scandări, fără culoare politică, un marş în semn de respect pentru cei care şi-au pierdut viaţa sau au fost marcaţi de acel incendiu şi ce a urmat după în România. Toţi aceşti oameni poartă o durere constantă zi de zi la care probabil mulţi nu se gândesc când îşi văd fiecare de viaţa lor, însă aceşti oameni ne roagă să facem tot posibilul ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple în România.

Cu ochii în lacrimi, cu flori şi lumânări în mâini, cu sufletele pline de durere, revolta şi speranţa totodată, sute de oameni au ajuns la Clubul Colectiv. Acolo, lângă fotografiile tinerilor care au pierit, au ţinut un moment de reculegere.

Reporter: - Pe cine aţi pierdut în Colectiv?

Femeie: - Pe băiatul meu, printre cei 26 care au murit într-un minut şi o secundă se numără şi fiul meu, prietenii lui de facultate.

"Am pierdut 13 prieteni dragi. Nu există zi să nu mă gândesc că s-a întâmplat Colectiv şi e foarte greu", a transmis o tânără.

Greu este şi pentru Dragoş, care spune că se consideră "norocos". A scăpat cu viaţă din infern, dar a rămas cu amintiri sfâşietoare.

"Mi-am pierdut prieteni dragi, o trupă pe care o ascultam de cinci ani de zile, mi-au murit doi prieteni în braţe. Eram în faţă, am văzut scânteia şi primul instinct a fost să ies, m-am ars mai rău când am intrat la loc să îmi scot prietenii, am stat în spital o lună jumate, după am ieşit pe tratament ambulatoriu încă patru luni. Acum, fiind o fire optimistă, încerc să mă bucur de viaţă", povestește Dragoș Dincă, în vârstă de 21 de ani.

În locul în care mergea cândva cu drag s-a reîntors şi Sebastian.

"Mă doare faptul că au rămas oameni fără răspunsuri, părinţi, cei afectaţi. Mi-e greu că aş fi putut fi mort, aş fi putut fi vătămat pe viaţa grav. Am fost chiar înspre zona toaletelor, am văzut tot, Dumnezeu m-a ajutat şi am ieşit de acolo, secundele au făcut diferenţa", povestește Sebastian Conadă.

Marți seară, alături de cei care acum trei ani au trecut prin coşmarul de foc au fost şi oameni simpli, care nu vor să uite.

"M-am gândit că dacă eram la facultate în perioada asta sigur aş fi fost aici", spune o tânără.

La cei 65 de tineri care au plecat dintre noi mult prea devreme s-au gândit şi oamenii adunaţi marți seară la Cluj Napoca.

"Am mers la atâtea concerte şi le frecventez şi asta mi se putea întâmpla şi mie", a transmis o tânără.

S-au aprins lumânări pentru victimele din Colectiv şi la Timişoara.

"Ar fi putut să râdă pe pământul ăsta şi e lipsa lor care ne va aduce mereu aminte că nu suntem în siguranţă nicăieri", a transmis o fată.

La Arad a fost oragnizat un marş pe motociclete.

"Am venit să ne aducem aminte de cei plecaţi la stele şi de cei care au rămas în viaţă cu traume", a spus un tânăr.

Tragedia care a răscolit o țara întreagă i-a unit şi pe cei din Iaşi.

"Nu cred că se va face nimic în ţara asta. De fiecare dată când ne gândim la ei ni se face pielea de găină", este de părere o tânără.

